طريقة استعمال زيت الكمون للشعر

الوكيل الإخباري - زيت الكمون يحتوي على عناصر مفيدة للجسم بشكل عام وللشعر والبشرة بشكل خاص؛ فهو يعالج العديد من مشاكل الشعر، ويمنحك إطلالة مثالية، لذا نعرفك اليوم على أبرز فوائده لجمال شعرك مع طرق استخدامه.

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فوائد زيت الكمون للشعر

لزيت الكمون فوائد جمالية عديدة للشعر، أولها علاج تساقط الشعر ومنع ترقُّقه، بالإضافة إلى وقايته من الصلع وزيادة طوله ولمعانه، إلى جانب علاج القشرة التي تظهر في فروة الرأس نتيجة الجفاف، وتعزيز نمو الشعر، وتقوية بصيلاته وجذوره وتحسين صحته، ووقايته من الإصابة بالشيب المبكر مع حماية الشعر من الترقق والتكسر، ويقي من الإصابة بداء الثعلبة، كما أنه يساعد على تنظيف فروة الرأس وتطهيرها، وبسهولة يمكنك التمتع بفوائده من خلال إضافة بضع قطرات منه إلى الكريمات ومنتجات العناية بالشعر المختلفة أو تطبيقه على الشعر، وتركه لبضع دقائق، ثمّ غسله بالماء والشامبو.

زيت الكمون وزيت الزيتون لتكثيف الشعر



للتمتع بفوائد لا تُحصى للشعر وخصيصاً تكثيف الشعر وتعزيز نموه خاصة في الأماكن الفارغة إلى جانب تطويل وتنعيم الشعر، يمكنك تطبيق هذا الماسك من خلال مزج ملعقة كبيرة من زيت الكمون وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، فقط اخلطي كل المكونات معاً ودلكي جذور الشعر بالمزيج بحركات دائرية رقيقة، وقومي بتغطية الشعر بغطاء الشعر أو قبعة الاستحمام، واتركيه لمدة 3 ساعات حتى يتغلغل الزيت في الجذور، واغسلي الشعر بالشامبو والماء الفاتر، ويمكنك تكرار الطريقة مرة أسبوعياً لمدة شهرين، للحصول على أفضل النتائج.







زيت الكمون وزيت الخروع لتطويل وتنعيم الشعر



للتمتع بفوائد هذه الزيوت لتطويل وتنعيم الشعر ضعي ملعقتين من زيت الكمون وأضيفي فنجاناً صغيراً من زيت الخروع وملعقة كبيرة من لبن الزبادي، واخلطي المكونات مع بعضها جيداً باستعمال الشوكة إلى أن يتكوّن مزيج متجانس، ويوزع المزيج على جميع أجزاء الشعر، ثم يُغطى باستعمال القبعة البلاستيكية، ويُترك الشعر مغطًّى لمدة ساعة، ويُغسل الشعر جيداً باستعمال الماء والشامبو، ويمكن تُكرار هذه الوصفة من مرة إلى مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

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