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الثلاثاء، 04-04-2023 03:01 م

طريقة تبيض الركب والأكواع بالفازلين

تجربتي_مع_4_وصفات_بهدف_تبيض_الركب_والاكواع_في_ثلاث_ايام


الوكيل الاخباري - يمكنك استخدام الفازلين كمرطب يومي للبشرة شديدة الجفاف. بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة العادية ، يمكن أن يكون الفازلين جيدًا في إضافة الرطوبة إلى المناطق الأكثر جفافاً من المعتاد ، مثل المرفقين والركبتين. لكن اليوم سنتطرق إلى كيفية تبييض الركب بالفازلين بعدة طرق ووصفات طبيعية.

هل يمكنني وضع الفازلين على ركبتي؟
يمكن استخدام الفازلين كمرطب يومي للبشرة شديدة الجفاف. بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة العادية ، يمكن أن يكون الفازلين جيدًا في إضافة الرطوبة إلى المناطق الأكثر جفافاً من المعتاد ، مثل المرفقين والركبتين.

هل يزيل الفازلين إسوداد الركب؟
بعد استخدام أي مكون لتقشير أو فرك المرفقين أو الركبتين الداكنتين ، تذكري ترطيب المنطقة بزيت جوز الهند أو أي مرطب آخر أو حتى الفازلين أو الفازلين لمنع عودة تغميق المناطق المصابة.

طريقة تفتيح الركب بالفازلين

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لتفتيح الركبتين والأكواع الداكنة بشكل طبيعي في المنزل ، انتقلي إلى مستحضرات العناية بالبشرة المفضلة ، الليمون والعسل والفازلين طبعاً. امزجي عصير ليمونة مع ملعقة كبيرة من العسل ونصف ملعقة من الفازلين لتشكيل عجينة سميكة. ضعيه بسخاء على المناطق المظلمة ، اتركيه حتى يجف لمدة 30 دقيقة ثم اغسله بالماء الدافئ. بفضل عوامل التبييض العديدة ، يعتبر الليمون مفتّحًا طبيعيًا شائعًا. العسل ، من ناحية أخرى ، هو مرطب مرطب. يعملان معًا على تفتيح البقع الداكنة على الركبتين والمرفقين وتغذية البشرة الجافة حتى لا تخشى التنانير القصيرة مرة أخرى!

 

 

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