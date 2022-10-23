الوكيل الإخباري - يمكن أن تؤدي الطريقة التي نجفف بها شعرنا، بخاصة عند استخدام أدوات تصفيف الشعر الحارة إلى إتلاف بصيلات الشعر، ولهذا السبب يمكن أن يتطاير الشعر أو يخرج عن نطاق السيطرة عندما يكون رطباً. تفادياً لهذه المشكلة، إليك النصائح التالية.

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طريقة تجفيف الشعر بعد الاستحمام بدون سشوار





تجفيف الشعر بالهواء الطلق



تعدّ طريقة تجفيف الشعر بالهواء الطلق، من الطرق السريعة لتجفيف الشعر، والحفاظ على خيوط الشعر ناعمة وغير متطايرة. إذا كنت ترغبين في ترك شعرك يجف بشكل طبيعي، اختاري منشفة مصنوعة من الخيزران، أو الألياف الدقيقة والتي تعرف بالمايكروفايبر، حيث أنها لطيفة على شعرك وتعمل على تجفيفه بخفة من دون تجريده من الزيوت الطبيعية، مقارنةً بتلك المصنوعة من القطن السميك. نشفّي شعرك جيداً بالمنشفة، و اضغطي على كل قسم من خصلات شعرك بواسطة المنشفة لبضع ثوان. استخدمي مختلف جوانب المنشفة عند التجفيف حتى لا يتمّ إعادة المياه إلى شعرك. ثم، مشطيه بفرشاه ذات أسنان عريضة، واقلبي رأسك رأساً على عقب لمرات عدّة، وذلك لتسريع عملية التجفيف وتمرير الهواء بسهولة بين خصلات الشعر كي تجف. ثم، اتركي شعرك يجف تلقائياً في الهواء الطلق مع الحرص على الاستمرار في تمرير أصابعك بين خصلات الشعر كل بضع دقائق للسماح للهواء بالمرور داخل الخصلات لتجفيفيها بشكل أسرع. ولا تنسي تطبيق سيروم للشعر، وذلك تفادياً لعدم تطاير الشعر.

نصائح لتجفيف الشعر بعد الاستحمام



1. ترطيب الشعر أثناء الاستحمام



احرصي على ترطيب شعرك خلال الاستحمام، وذلك باستعمال البلسم المناسب لنوع شعرك واحتياجاته. حرصاً على حماية خصلات شعرك من الأضرار الناجمة عند السشوار أو التغيرات المناخية. كما يساعد أيضاً على امتصاص الماء من الشعر.



2. اختيار البلسم المناسب

من الهام جداً، معرفة كيفية اختيار البلسم المناسب لنوع شعرك. على سبيل المثال، إذا كنت صاحبة شعر خفيف، عليك باستخدام بلسم مذكور ضمن خصائصه كلمة Volume ما يعني اضفاء الحجم.



إذا كان شعرك خشن وجاف، يجب اختيار بلسم للشعر يحتوي على خصائص مرطبة أو الزيوت الطبيعية التي تساعد على تنعيم الشعر ومنحه الرطوبة اللازمة.



أما للشعر المتضرر والتالف، ابحثي عن بلسم الشعر ذات خصائص تحتوي على بروتينات تعلاج خصلات الشعر التالفة وتعيد بناءها، وتعمل على تنعيمها



بالنسبة للشعر المصبوغ، عليك باختيار بلسم شعر خالٍ من البارابين والكبريتات، وذلك حرصاً على عدم بهتان لونه.

3. تمشيط الشعر بعد الاستحمام

لتمشيط الشعر بعد الاستحمام، دورٌ مهم في حماية خصلات الشعر من التلف. لذلك، يجب مراعاة كيفية تمشيط شعرك من خلال اتباع الخطوات الآتية:



الحرص على عدم تمشيط شعرك بعد الغسل مباشرة، بل يجب تركه قليلاً حتى يجف. فالشعر المبلل أكثر عرضة للانكسار مقارنة بالجاف.



تمشيط أطراف الشعر، لفك تشابكها باستخدام مشط الشعر واسع الاسنان، والمصنوع من الخشب أو المطاط الصلب على أن لا يتم استخدامه عندما يكون الشعر الجاف بل رطب. وتجنب أمشاط البلاستيك، حيث تخلق شحنات كهربائية.

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