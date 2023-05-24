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الأربعاء، 24-05-2023 04:06 م

طريقة صبغ الحواجب في المنزل

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الوكيل الاخباري - بدقائق معدودة وبمعدات بسيطة يمكنك صبغ الحواجب في المنزل، لذا من اليوم فصاعداً لست مضطرة لرسم حواجبك بالأقلام يمكنك تطبيق تقنية صبغ الحواجب في المنزل. إليك خطوات صبغ الحواجب في المنزل:

أشياء يجب أن تعرفيها

استخدمي صبغة اللحية وهي أكثر سمكًا ومصممة لبشرة الوجه ، لتلوين حواجبك.

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حددي حاجبيك بالفازلين للتحكم في كمية الصبغة.

ضعي الصبغة باستخدام قطن الأذن على حاجب واحد في كل مرة حتى تتأكدي من تطابقهما.

اتركي الصبغة لمدة دقيقة واحدة فقط للبدء ، ثم امسحيها بقطعة قطن مبللة وافحصي الظل. 

أعيدي وضع الصبغة إذا كانت فاتحة جدًا أو استخدمي الشامبو المنقي إذا كانت داكنة جداً.


خطوات صبغ الحواجب في المنزل

اغسلي وجهك وأزيلي مكياجك كالمعتاد. انتبهي بشكل خاص حول عينيك وحاجبيك. إذا كان هناك أي مكياج على حاجبيك ، فلن تكون الصبغة ثابتة.

 

إذا كان لديك غرة ، فقومي بتثبيتها مرة أخرى حتى لا تعترض طريقك.

 

استخدمي بكرة نظيفة لفرد حاجبيك حتى يسهل طلاء كل خصلة بالصبغة.
قومي بتشكيل حاجبيك عن طريق إزالة الشعر بالشمع أو النتف فيهما، حدد الشكل الذي تريده حتى تعرف بالضبط المكان الذي تريد وضع الصبغة فيه لإبراز هذا الشكل. خلاف ذلك ، يمكن أن ينتهي بك الأمر مع حاجب أكثر سمكًا مما تريده في الواقع لأن الصبغة تلطخ أيضًا الجلد الموجود أسفل الحواجب.


يمكنك أيضًا الانتظار حتى بعد صبغ حواجبك لتشكيلها ، مما قد يكون مفيدًا إذا كان لديك الكثير من الشعر الناعم ذي الألوان الفاتحة.


اخلطي الصبغة وفقًا لتعليمات العبوة. قد تختلف تعليمات العبوة وفقًا للعلامة التجارية ونوع الصبغة ، ولكن عادةً ما تقوم بخلط اللون وكريم المظهر في صينية.

 

لا تخلطي العبوة بأكملها — ستحتاجين فقط إلى كمية صغيرة لصبغ حاجبيك ابدئي بكمية بحجم حبة البازلاء من اللون والمظهر.

 

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