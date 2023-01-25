طريقة عمل دلكة الليمون والنشا لتبييض جسم العروس

الوكيل الاخباري - على الرغم من أن كل أنثى تحاول العناية بجسمها بشكل يومي، فإن هناك العديد من البقع الداكنة التي تظهر في أماكن مختلفة من الجسم، ولتزيليها بطريقة آمنة قبل زفافك، لا تترددي في اختيار الطرق الطبيعية، ومنها دلكة الليمون والنشا، التي نعرفك اليوم على طريقة صنعها واستخدامها لجسم كالحرير.



طريقة عمل دلكة الليمون والنشا



أحضري وعاءً وضعي فيه 4 ملاعق كبيرة من النشا وملعقتين كبيرتين من اللبن وملعقة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من العسل، وامزجي المكونات جيداً، ثم خذي كمية مناسبة على جسمك وافرديها بحركة دائرية الشكل، ثم اتركيها تجف تماماً لمدة 30 دقيقة، وقومي بفرك جسمك مع استخدام قليل من الماء حتى تتخلصي من الخلطة، هذه الطريقة هي عملية التقشير السطحي للجسم، واشطفي جسمك بالماء الفاتر ثم جففيه برفق، ويمكنك استعمال مرطب للجسم أو زيت مناسب لنوع بشرتك مع تكرار هذه الطريقة 3 مرات أسبوعياً؛ للحصول على جسم جميل خالٍ من السُّمرة.



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طريقة عمل الدلكة بإضافة زيت الأرغان

تُصنع الدلكة من مواد طبيعية وآمنة لا تؤذي البشرة، بل تعمل على توحيد لون بشرة الجسم وإزالة التصبغات السوداء التي تظهر على بعض المفاصل، وكل ما عليك فعله هو خلط كوب من الماء الساخن مع ثمرة من الليمون وملعقتين كبيرتين من النشا وملعقتين من الحليب البودرة مع ملعقة من زيت الأرغان، ووضع هذا الخليط على النار حتى يغلي لحوالي 10 دقائق، قبل أن تتركي دلكة الليمون والنشا حتى تبرد، لوضعها في الثلاجة لحين استخدامها.



فوائد دلكة الليمون والنشا للعروس



تعمل الدلكة على تغذية سطح البشرة وزيادة لمعانها ونعومتها، مع التخلص من البقع الداكنة التي تسبّب الجفاف، كما تمنح جسم العروس رائحة عطرة تدوم لعدة أيام، وهي تخلّص البشرة من الخلايا الميتة، إلى جانب تنعيم سطح البشرة بفعالية كبيرة تخلّصك من الشوائب المزعجة والحبوب، للحصول على بشرة كالحرير في يوم زفافك.

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