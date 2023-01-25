الأربعاء 25-01-2023
الوكيل الاخباري

الجيش الأوكراني يعلن الانسحاب من سوليدار

العزام: مساعٍ مُبشرة بمشروع تقطير النفط من الصخر الزيتي في اللجون

علان: الذهب المستعمل يُصهر ويعاد تشكيله ولا يباع للمواطنين

الإفتاء توضح حكم شراء البالات (الألعاب والثياب)

الاحتلال يهدم منزل عائلة الشهيد عدي التميمي في القدس

3 إصابات بالرصاص الحي في طولكرم

المياه: ضبط حفارة مخالفة في الشونة الجنوبية

انهيار غير مسبوق.. الدولار الواحد بـ 55.5 ألف ليرة لبنانية

اليابان: إلغاء 151 رحلة جوية بسبب الثلوج

بوشيلين: القوات الروسية تتقدم نحو أرتيوموفسك

الأربعاء، 25-01-2023 12:17 م

طريقة عمل دلكة الليمون والنشا لتبييض جسم العروس

212308


الوكيل الاخباري - على الرغم من أن كل أنثى تحاول العناية بجسمها بشكل يومي، فإن هناك العديد من البقع الداكنة التي تظهر في أماكن مختلفة من الجسم، ولتزيليها بطريقة آمنة قبل زفافك، لا تترددي في اختيار الطرق الطبيعية، ومنها دلكة الليمون والنشا، التي نعرفك اليوم على طريقة صنعها واستخدامها لجسم كالحرير.

طريقة عمل دلكة الليمون والنشا

أحضري وعاءً وضعي فيه 4 ملاعق كبيرة من النشا وملعقتين كبيرتين من اللبن وملعقة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من العسل، وامزجي المكونات جيداً، ثم خذي كمية مناسبة على جسمك وافرديها بحركة دائرية الشكل، ثم اتركيها تجف تماماً لمدة 30 دقيقة، وقومي بفرك جسمك مع استخدام قليل من الماء حتى تتخلصي من الخلطة، هذه الطريقة هي عملية التقشير السطحي للجسم، واشطفي جسمك بالماء الفاتر ثم جففيه برفق، ويمكنك استعمال مرطب للجسم أو زيت مناسب لنوع بشرتك مع تكرار هذه الطريقة 3 مرات أسبوعياً؛ للحصول على جسم جميل خالٍ من السُّمرة.

اضافة اعلان

 

 



طريقة عمل الدلكة بإضافة زيت الأرغان

 

تُصنع الدلكة من مواد طبيعية وآمنة لا تؤذي البشرة، بل تعمل على توحيد لون بشرة الجسم وإزالة التصبغات السوداء التي تظهر على بعض المفاصل، وكل ما عليك فعله هو خلط كوب من الماء الساخن مع ثمرة من الليمون وملعقتين كبيرتين من النشا وملعقتين من الحليب البودرة مع ملعقة من زيت الأرغان، ووضع هذا الخليط على النار حتى يغلي لحوالي 10 دقائق، قبل أن تتركي دلكة الليمون والنشا حتى تبرد، لوضعها في الثلاجة لحين استخدامها.

فوائد دلكة الليمون والنشا للعروس

 

تعمل الدلكة على تغذية سطح البشرة وزيادة لمعانها ونعومتها، مع التخلص من البقع الداكنة التي تسبّب الجفاف، كما تمنح جسم العروس رائحة عطرة تدوم لعدة أيام، وهي تخلّص البشرة من الخلايا الميتة، إلى جانب تنعيم سطح البشرة بفعالية كبيرة تخلّصك من الشوائب المزعجة والحبوب، للحصول على بشرة كالحرير في يوم زفافك.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

سيدتي

 




 

 


 

إقرأ ايضا
لاغه

كيفية التخلص من المسامات المفتوحة في اليدين والرجلين؟

shutterstock_1262946181

نصيحة اليوم: انتبهي من أعراض نقص حمض الفوليك

0030 (3) (1)

لماذا عليكِ جعل الشامبو الجاف جزءاً من روتين ما قبل التمرين؟

أفضل-غسول-للبشرة-الدهنية-1152x700-1

منتجات التجميل التي يجب أن تستخدمها كل امرأة

fa79ff36-2962-4363-b86b-4403199dc09d

مع بداية 2023.. 7 قواعد لتحسين صحتكِ العقلية

c3dd4e72-685d-4025-893a-19017642f959

الطريقة الصحيحة لغسل الشعر.. بعد حمام الزيت

أخبار متعلقة
7de7757b-d381-45fd-82fb-092dd76e70b5

حمض الترانيكساميك.. ما هو؟ وكيف يساعد في إخفاء البقع الداكنة؟

main_image5f57336e7a04d

لهذه الأسباب عليك عدم خسارة الوزن قبل حفل زفافك

للاالامزظ

تسريحات شعر كعكة للعروس بالصور

غعهغ7ه

تجهيزات جمالية على العروس القيام بها قبل ليلة من الزفاف