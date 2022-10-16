طريقة عمل زبدة الجسم من اليقطين في المنزل

الوكيل الإخباري - مع دخول فصل الخريف تبحث الكثيرات عن الخلطات الطبيعية لمحاربة جفاف الجلد ومستحضرات التجميل التي تعالج هذه المشكلة، لذلك نقدم لكِ اليوم طريقة صنع زبدة الجسم من اليقطين، والتي تعمل على ترطيب البشرة بشكل فعال، ولكن نحذرك من استخدامها على الوجه.



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وصفة زبدة الجسم باليقطين وزبدة الكاكاو









لعمل هذه الخلطة السريعة والفعالة ما عليكِ سوى مزج نصف كوب من زبدة الشيا ونصف كوب من زبدة الكاكاو ونصف كوب من زيت اللوز ونصف كوب من زيت جوز الهند مع بضع قطرات من زيت عطري تفضلينه ويُحبذ أن يكون اللافندر، وقومي بمزج المكونات جيداً داخل حمام ماء حتى تذوب بعد الخلط، واتركيه يبرد ثم أضيفي قطرات الزيت العطري وقلبيه وضعيه في البراد لمدة 60 دقيقة، وللحصول على القوام الكريمي اخفقي الخليط بالمضرب اليدوي وأعديه للبراد لمدة 20 دقيقة بعدها يكون جاهزاً للوضع في برطمان محكم الغلق، وطبقي الخليط على جسمك لملمس حريري للبشرة ولون طبيعي، إلى جانب كونها عطراً فواحاً للجسم، فقط هذا الخليط غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تكافح تجاعيد البشرة وتعمل على ترطيبها وتحفظها من الجفاف والتشققات.

وصفة زبدة الجسم باليقطين والشيا





لتكوين زبدة الجسم من اليقطين والشيا لنتائج أكثر فعالية، امزجي ثلاثة أرباع كوب من زبدة الشيا وربع كوب زيت جوز الهند السائل ونصف ملعقة كبيرة من الطين الأحمر ونصف ملعقة كبيرة من الطين الأصفر وملعقة صغيرة من زيت فيتامين E، ولمزيج زيت اليقطين العطري اخلطي 30 قطرة كوبيا أوليورين و30 قطرة فانيليا أو ليوريسين و10 قطرات من زيت الهيل العطري مع 3 قطرات من زيت الزنجبيل العطري و3 قطرات من زيت القرنفل العطري و3 قطرات من زيت أوراق القرفة و3 قطرات من زيت جوزة الطيب فقط، في وعاء اخلطي شمع العسل مع زيت جوز الهند المجزأ وضعي وعاء الخلط فوق قدر من الماء على نار متوسطة، وبمجرد أن يسخن الزيت ويذوب الشمع، اخفضي الحرارة إلى درجة منخفضة، وأضيفي زبدة الباكوري، وقلبي حتى تسيل تماماً. قد تحتاجين إلى زيادة درجة الحرارة قليلاً حتى يتم دمجها، واخفضي الحرارة إلى درجة منخفضة قبل إضافة زبدة الشيا والطين الأحمر والأصفر وزيت فيتامين E، سوف تذوب مادة النيلوتيكا بسهولة، ولكن حركيها لتتأكدي من أن كل شيء مدمج تماماً إذا بدأت أي كتل في التكون، يمكنك رفع الحرارة مرة أخرى قليلاً للتخلص منها، وبمجرد أن يصبح الخليط متجانساً تماماً ويتحول إلى سائل، أطفئي النار وأزيلي الوعاء عن الحرارة، وضعي الوعاء في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى يبرد ويجمد المزيج، ثم أخرجيه من الثلاجة واتركي زبدة الجسم تصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل الخفق، وأضيفي مزيج التوابل العطرية، واخفقي زبدة الجسم بخلاط يدوي لمدة 3-5 دقائق، حتى تتحول زبدة الجسم إلى اللون البرتقالي الفاتح ويصبح القوام كريمياً، وضعي زبدة الجسم بالتوابل واليقطين المخفوقة في برطمان زجاجي لتخزينه، وضعي زبدة الجسم المغذية على بشرة رطبة قليلاً لحبس الرطوبة فيها، ودلكي بحركة دائرية لتحفيز الدورة الدموية والامتصاص الكامل، واستخدميها بعد التقشير للحصول على بشرة ناعمة بشكل خاص ورائحة بعبير اليقطين.

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