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السبت، 29-10-2022 02:33 م

طريقة عمل كريم الأرز الكوري لتفتيح البشرة

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الوكيل الإخباري - تحرص الكثيرات من النساء على الاعتناء ببشرتهن من خلال اتباع عدة صيحات جمالية مميزة، ويُعد كريم الأرز الكوري من أفضل الكريمات التي تساعد على تفتيح البشرة في ثوانٍ، فتعرفي على مميزاته وطريقة صنعه واستخدامه، لتحصلي على بشرة فاتحة ونضرة وصحية.

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مميزات كريم الأرز الكوري

كريم الأرز الكوري سيجعلك تحصلين على بشرة ناعمة ونظيفة ونقية بلا شك، لذا فهو حلم كل فتاة، وهو فعال بشكل كبير في تفتيح بشرتك والتخلص من البقع والعلامات والبثور البيضاء والسوداء والتخلص من الكلف والتجاعيد والحصول على بشرة نضرة ومشرقة تماماً كبشرة النساء الكوريات؛ حيث يُعتبر الأرز من أشهر المكونات في كوريا، ويدخل في جميع المجالات الجمالية، لذا ننصحك باستخدام كريم الأرز الكوري الذي سيجعلك تشعرين بالفرق في ثوانٍ معدودة من أول استخدام.

 

 

 

 

طريقة صنع كريم الأرز الكوري

 

لصنع كريم الأرز الكوري، قومي بوضع 3 ملاعق أرز أبيض مصري في وعاء على نار متوسطة، ثم قومي بإضافة كوب من الماء، واتركي الماء حتى يغلي، ثم قومي بإضافة كوب آخر من الماء، واستمري حتى يصبح قوام المياه أقرب للقوام الكريمي، ثم قومي بإحضار مصفاة ذات ثقوب ضيقة لتصفية الأرز وهو ساخن واستخلاص المياه، وكرري ذلك لعدة مرات حتى تصبح مياه الأرز نقية وخالية من أي تكتلات، وبعدها قومي بإضافة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو على الأرز، واخلطي المكونين جيداً، وأضيفي ملعقة من نشا الذرة، واخلطي المكونات مرة أخرى حتى تصبح ممتزجة تماماً، وقومي بوضع الكريم في برطمان محكم الغلق، واحفظيه داخل الثلاجة.

 

طريقة استخدام كريم الأرز الكوري

 

 

يمكن استخدام الأرز الكوري ككريم ليلي ليساعدك في ترطيب وتفتيح البشرة والتخلص من البقع والعلامات، فقط ضعي الكريم على بشرة نظيفة وجافة، وقومي بتوزيع الكريم على بشرتك برفق، حتى تتشرب البشرة الكريم تماماً، وفي الصباح قومي بغسل وجهك بالماء البارد وبالغسول المناسب للحصول على النتيجة المُرضية.

 

 

 

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