علاج فراغات الشعر في مقدمة الرأس بالزيوت الطبيعية

الوكيل الإخباري - يعتقد الكثير من الناس أن تساقط الشعر مشكلة ذكورية ، لكنه يؤثر أيضًا على ثلث النساء على الأقل. ولكن على عكس الرجال ، تعاني النساء عادة من تساقط الشعر دون أن يصبن بالصلع ، ويمكن أن يكون هناك عدد من الأسباب الكامنة المختلفة لهذه المشكلة.



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إليك زيوت تساعد في التخلص من مشكلة تساقط الشعر







زيت إكليل الجبل



يحتوي زيت إكليل الجبل على خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على تحسين الدورة الدموية ، لذا فهو خيار طبيعي لعلاج تساقط الشعر.



افركي كمية صغيرة برفق على بقعة الصلع كل ليلة أو ضعي في اعتبارك استخدام الشامبو الطبيعي الذي يحتوي على زيت إكليل الجبل.





زيت النعناع



يستخدم زيت النعناع لعلاج الصداع ومتلازمة القولون العصبي وأمراض أخرى. ولكنه قد يكون أيضًا علاجًا موضعيًا فعالاً لتعزيز نمو الشعر بأمان.



افركي بعض زيت النعناع في فروة رأسك بأصابعك أو استخدمي الشامبو بزيت النعناع.





الصبار



عادة ما يُعتقد أن الصبار هو علاج للجلد لالتئام الجروح وتخفيف الحروق. لكن الصبار قد يساعد أيضًا في إعادة نمو الشعر وحماية فروة الرأس من الأمراض.



تشير خصائص الصبار أو الألوفيرا المضادة للالتهابات والعديد من الإنزيمات والمعادن والمكونات الصحية الأخرى تجعله علاجًا آمنًا وفعالًا في كثير من الأحيان لنمو الشعر.



لاستخدامه ، دلكي فروة رأسك به قبل غسل شعرك بالشامبو. جربي خلطه بحليب جوز الهند.

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