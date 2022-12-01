علاج فطريات الاظافر بالخل وبطرق سهلة

الوكيل الإخباري - الخل هو شكل مخفف من حمض الأسيتيك متعدد الاستخدامات وغير ضار، نستخدمه للطهي والتنظيف ولعلاج أقدامنا المتعبة والمتألمة ذات الرائحة الكريهة أيضاً. إن النشاط المضاد للفطريات للخل أقوى من نشاط المواد الحافظة الأخرى ، ومع كل ذلك هو مكون آمن بما يكفي لاستخدامه بوصفات لعلاج فطريات القدمين واليدين، كيف؟ إليك هذه الوصفات.

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نقع الأظافر في الخل للتخلص من الفطريات







نقع القدم في الخل باستخدام الوصفة التالية:



الطريقة والمكونات:



املئي الوعاء أو الحوض بكوب من الخل



أضيفي2 كوب ماء دافئ



استمري في إضافة مقدار من الخل ومقدار من الماء حتى يمتلئ الحوض



انقعي أظافرك لمدة 10 إلى 20 دقيقة



جففي أظافرك جيدًا عند الانتهاء.

تنمو الفطريات في ظروف رطبة ، لذلك جففي أظافرك دائمًا بمجرد نقعها.

خذي بمنشفة نظيفة وجففي قدمك قبل ارتداء الحذاء أو الجوارب مرة أخرى.



لا تستخدمي هذه المنشفة مرة أخرى قبل غسلها لأنها قد تنشر الفطريات.



كرري هذه العملية مرتين يوميًا حتى تختفي الأعراض، يصعب التخلص من فطريات الأظافر ، لذا سيستغرق الأمر بعض الوقت.

انقعي قدميكِ أو يديكِ بالخل والماء مرتين كل يوم. إذا لاحظت بعض التحسن بعد بضعة أسابيع، فيمكنك المتابعة. إذا لم تلاحظي أي تحسن ، فاستشيري طبيب الجلد.



ملاحظة إذا نمت أظافرك ، قلميها مرة أخرى حتى يصل الخل إلى الفطريات.

قد يستغرق هذا العلاج عدة أشهر حتى تحصلي على النتيجة المرجوة.



أضرار الخل للقدمين



يعتبر الخل آمنًا في الغالب عند استخدامه بكميات معتدلة. ومع ذلك، يجب على الناس استخدام الخل بحذر. من الممكن أن يتسبب الخل في تهيج الجلد الملتهب بالفعل الخل أيضًا غير مناسب لعلاج جروح القدم.

وعلى مرضى السكري تجنب استخدام الخل لمشاكل القدمين. على الرغم من أن مرض السكري يمكن أن يسبب مجموعة من أمراض القدم، بما في ذلك الثآليل والفطريات فغالبًا ما تتطلب رعاية متخصصة.

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