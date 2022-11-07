الإثنين 07-11-2022
الوكيل الاخباري

افتتاح الملتقى الثقافي الثالث أسرتي مسؤوليتي في الزرقاء

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

توقيع الوثيقة النهائية لتشغيل مشروع تلفريك عجلون

الحبس سنة لسيدة طعنت حدثا في الزرقاء

الحكومة : انخفاض أسعار 68 سلعة خلال شهر - أسماء

التربية تنعى المعلمة عبير شحادة

الصحة تستعيد حسابها على تويتر

الخدمة المدنية: الحجم الأكبر لوظائف 2023 سيكون في قطاعي التربية والصحة

التربية: العطلة الشتوية 30 يوماً وتبدأ بتاريخ 2 / 1 / 2023

البريد الأردني: صرف رواتب الموظفين غداً الثلاثاء

الإثنين، 07-11-2022 02:03 م

فوائد التفاح للبشرة تتخطّى التوقّعات

تعخكد


الوكيل الإخباري - حين يتم التحدّث عن التفاح، نفكّر مباشرةً بالأكل. وعلى الرغم من أنّنا اعتدنا أنّ الكثير من المكوّنات في مطبخنا تفيدنا من نواحي أخرى، و خاصّة من نواحي جمالية، نتفاجأ في كلّ مرّة بعنصر إضافي ينضمّ إلى قائمة المكوّنات المفيدة للبشرة.

اضافة اعلان

 


وعادةً ما تخصّص العلامات التجارية بحوثها ودراساتها لاكتشاف فوائد هذه المكوّنات، وقد تتسابق حتّى لتقديم الجديد والتوصّل إلى نتائج لم يُكشف عنها في السابق. وتفكّر نساء كثيرات منّا أنّ المكوّنات الطبيعية المفيدة للبشرة لا تشمل سوى الزيوت مثل زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو وزيت جوز الهند وغيرها كما وبعض المواد الشائعة مثل زبدة الشيا، ولكن في الواقع، كثيرة بالفعل هي القائمة.

 


واليوم، نتحدّث معك عن التفاح وتحديداً عن فوائد التفاح للبشرة.


في البداية، لا بدّ لنا أن نعدّد بسرعة فوائد التفاح لصحة الجسم، ومنها: دعم صحة الجهاز العصبي، وخفض خطر الإصابة بجلطات، والحفاظ على صحة القلب، والحماية من مرض السكري، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وتعزيز المناعة، وغيرها...

 



ولذلك، أعددنا لك في ما يأتي فوائد التفاح للبشرة:


تعزيز إشراقة البشرة، و خاصّة أنّه يغتني بالفيتامينات أ و ب و ج، وهذا ما يساعد في التخلّص من الزيوت المفرطة وفي تنقية لون البشرة وتوحيدها.


الحماية من الشيخوخة المبكرة الناتجة عن التلوّث والتعرّض لأشعة الشمس وغيرهما من العوامل البيئية المجهدة التي تتسبّب للبشرة بالجذور الحرة.

وبما أنّ التفاح يحتوي على الفيتامين ج المضاد للأكسدة، يظهر فعاليته في هذا الإطار.


المساعدة في علاج البثور والشوائب.


تعزيز ترطيب البشرة والحفاظ حتى على مستويات الرطوبة في داخلها لإبعاد الجفاف عنها.


توفير بعض الحماية من أشعة الشمس بفضل عناصر غذائية تحتويها هذه الفاكهة، وحتى المساعدة في علاج حروق الشمس لأنّها تساعد في تلطيف البشرة وتهدئتها.


التخفيف من الانتفاخ ومن الهالات السوداء في المنطقة المحيطة بالعيون.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 هيا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
-جك

هل ماء الكولاجين مفيد فعلاً للبشرة أم له أضرار

ىتعهننم

أسهل ماسك للوجه لإزالة الحبوب والبقع

بفلغاغععت

متى يتقشر الوجه بعد التقشير البارد؟

هتخز

أضرار زيت الخروع للشعر ستعرفينها للمرة الأولى

لال

خلطات تبييض الجسم في أسبوع واحد

WhatsApp Image 2022-11-06 at 12.37.18 PM

خلطات للبشرة من الخيار مفعولها سحري

أخبار متعلقة
تننمخح

إما أن ترمي الليفة الآن أو أن تستخدميها صح لتفادي أضرارها الكارثية!

عه90ح

الهالات حول العين.. أنواعها وطرق علاجها

عاعهع

5 زيوت طبّقيها قبل النوم لتستيقظي أجمل كل صباح

لتفع

هكذا يمكنكِ تحضير سيروم فيتامين سي في المنزل لبشرة شابة ونضرة

غعغ87

إليك بعض النصائح لكيفية التخلص و إزالة آثار الحبوب الحمراء تجميلياً

لععف6ع

لماذا تحتاجين لإضافة خلاط مكياج إلى جمالك؟