فوائد التفاح للبشرة تتخطّى التوقّعات

الوكيل الإخباري - حين يتم التحدّث عن التفاح، نفكّر مباشرةً بالأكل. وعلى الرغم من أنّنا اعتدنا أنّ الكثير من المكوّنات في مطبخنا تفيدنا من نواحي أخرى، و خاصّة من نواحي جمالية، نتفاجأ في كلّ مرّة بعنصر إضافي ينضمّ إلى قائمة المكوّنات المفيدة للبشرة.

اضافة اعلان



وعادةً ما تخصّص العلامات التجارية بحوثها ودراساتها لاكتشاف فوائد هذه المكوّنات، وقد تتسابق حتّى لتقديم الجديد والتوصّل إلى نتائج لم يُكشف عنها في السابق. وتفكّر نساء كثيرات منّا أنّ المكوّنات الطبيعية المفيدة للبشرة لا تشمل سوى الزيوت مثل زيت الزيتون وزيت اللوز الحلو وزيت جوز الهند وغيرها كما وبعض المواد الشائعة مثل زبدة الشيا، ولكن في الواقع، كثيرة بالفعل هي القائمة.



واليوم، نتحدّث معك عن التفاح وتحديداً عن فوائد التفاح للبشرة.



في البداية، لا بدّ لنا أن نعدّد بسرعة فوائد التفاح لصحة الجسم، ومنها: دعم صحة الجهاز العصبي، وخفض خطر الإصابة بجلطات، والحفاظ على صحة القلب، والحماية من مرض السكري، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وتعزيز المناعة، وغيرها...







ولذلك، أعددنا لك في ما يأتي فوائد التفاح للبشرة:



تعزيز إشراقة البشرة، و خاصّة أنّه يغتني بالفيتامينات أ و ب و ج، وهذا ما يساعد في التخلّص من الزيوت المفرطة وفي تنقية لون البشرة وتوحيدها.



الحماية من الشيخوخة المبكرة الناتجة عن التلوّث والتعرّض لأشعة الشمس وغيرهما من العوامل البيئية المجهدة التي تتسبّب للبشرة بالجذور الحرة.

وبما أنّ التفاح يحتوي على الفيتامين ج المضاد للأكسدة، يظهر فعاليته في هذا الإطار.



المساعدة في علاج البثور والشوائب.



تعزيز ترطيب البشرة والحفاظ حتى على مستويات الرطوبة في داخلها لإبعاد الجفاف عنها.



توفير بعض الحماية من أشعة الشمس بفضل عناصر غذائية تحتويها هذه الفاكهة، وحتى المساعدة في علاج حروق الشمس لأنّها تساعد في تلطيف البشرة وتهدئتها.



التخفيف من الانتفاخ ومن الهالات السوداء في المنطقة المحيطة بالعيون.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



هيا