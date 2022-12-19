الوكيل الإخباري - تحلم كل أنثى بالحصول على بشرة ناعمة ومشرقة كالحرير، ولأن الخلطات الطبيعية تُعتبر من أكثر الأساليب المفيدة للحصول على بشرة مشرقة وتخليصها من المشاكل، إليك فوائد الدلكة السودانية للبشرة، والتي تُعد من أفضل الطرق التي تُستخدم لمنح البشرة العديد من الفوائد المهمة، وجعلها أكثر جمالاً ونضارة، وذلك لأنها تحتوي على العديد من المكونات الطبيعية والزيوت العطرية المفيدة للجسم والبشرة.



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تنظيف البشرة وترطيبها





تحتوي الدلكة السودانية على العديد من أنواع الزيوت الأساسية التي تتمتع بخصائص طبيعية مرطبة للبشرة والجسم، مما يترك الجسم ناعماً وجميلاً، وهي تساعد على تقشير الجسم وإزالة خلايا الجلد الميتة، مما يترك الجلد نظيفاً وخالياً من الشوائب، وتستخدم النساء السودانيات عادة مقشر الجسم مرتين في الأسبوع؛ ليساعدهن على التخلص من الجلد الميت، ويُعزز الدورة الدموية، ويغذي البشرة ويعيد لها ترطيبها





التخلص من الكلف والتفتيح





الدلكة السودانية لها قدرة هائلة على تفتيح وترطيب الأماكن الداكنة والخشنة في الجسم مثل الكوع والركبة وبين الفخذين، كما يساعد الاستخدام المنتظم لها على التخلص من الكلف، خاصة بعد الحمل، وتفتيح الأماكن والبقع الداكنة على الجسم، وتفتيح المناطق الحساسة في الجسم وجعلها أكثر نعومة، وتساعد على إزالة البقع والتصبغات في هذه المناطق.

إزالة الشوائب والرؤوس السوداء



تضيف الدلكة السودانية اللمعان الطبيعي الجذاب على الجسم والبشرة، مما يترك الجسم مملوءاً بالحيوية والنضارة والنعومة كجسم الأطفال، وتساعد على التنظيف العميق لمسام البشرة وتنقية البشرة من الشوائب والرؤوس السوداء ومنع تراكم الدهون والأوساخ في مسام البشرة، مما يجعل البشرة أكثر إشراقاً وحيوية.

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