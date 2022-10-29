فوائد الشاي الاخضر لتفتيح بشرة العروس

الوكيل الإخباري - للشاي الأخضر فوائد جمالية لا تضاهى، لا سيما في تفتيح البشرة والتخلص من الشوائب التي تؤرق جمالك أيتها العروس. فهذا المكون الطبيعي غني بمضادات الأكسدة التي تعتبر أحد أهم المضادات الداعمة لتعزيز نضارة بشرتك، وغيرها من الفوائد التي ستجعلك تدرجينه ضمن روتين العناية ببشرتك.

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فوائد الشاي الأخضر لتفتيح بشرة العروس







يعتبر الشاي الأخضر من المكونات الطبيعية المفيدة للصحة والجلد على حد سواء، فهو غني بمضادات الأكسدة ومركب البوليفينوليك والمواد المغذية للجلد. كما أنه يحمل مجموعة واسعة من الخصائص العلاجية للبشرة، نذكر منها الآتي:



تفتيح البشرة



يساعد الشاي الأخضر على تفتيح لون البشرة، حيث يعمل على تقشير البشرة والتخلص من جميع الرواسب و الأوساخ التي تُسبّب في إغلاق مسامات البشرة.



يقي من سرطان الجلد



وفقاً لدراسة أجريت عام 2003، يمكن استخدام مادة البوليفينول الموجودة في الشاي الأخضر كعلاج وقائي من اضطرابات الجلد الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية الشمسية، بما في ذلك سرطان الجلد، والسرطان غير الميلانيني.



علاج حب الشباب

يتمتّع الشاي الأخضر بخصائص مضادة للأكسدة، وللالتهابات، والميكروبات، ما يجعله مفيداً للبشرة الدهنية، حيث يساعد على الحدّ من إنتاج الزهم الذي يُسبب انسداد المسام وتحفيز نمو البكتيريا. لذلك، يفيد استخدام الشاي الأخضر في إبطاء أو الحدّ من تطور حب الشباب وحتى علاجه بشكل نهائي.



وقد أظهرت دراسة أجريت عام 2016، أن استعمال مستخلص الشاي الأخضر لمدة 4 أسابيع ساعد على التقليل من احمرار الجلد والنتوءات البارزة جراء حب الشباب.



حماية البشرة من الشيخوخة



شرب الشاي الأخضر وتطبيقه على بشرتك يمكن أن يساعد بشرتك على التعامل مع عملية الشيخوخة بشكل أفضل والقضاء على التجاعيد، حيث يعمل على تحسين مرونة الجلد، وترطيبها.



الشاي الأخضر للعناية بمحيط العينين

إذا كنت تعانين من تورم حول عينيك، فقد يوفر الشاي الأخضر للعيون المنتفخة الراحة، نظراً لاحتوائه على مادة الكافيين التي من شأنها تضييق الأوعية الدموية، وبالتالي تقليل التورم والالتهاب.



خلطة الشاي الأخضر لتفتيح البشرة



تساعد هذه الخلطة على تقشير البشرة والتخلص من الشوائب، ما يسهم في تفتيح لون البشرة. هذا فضلاً، عن مدها بالرطوبة اللازمة وزيادة نعومتها.



المكونات:

كوب من منقوع الشاي الأخضر.



ملعقة كبيرة من الحليب.



ملعقة صغيرة بودرة الكركم.



3 قطرات من ماء الورد.



طريقة التحضير والاستخدام:

بعد مزج المكونات مع بعضها جيداً والحصول على مزيج متجانس وليّن، يوزّع الأخير على بشرة نظيفة ويترك لمدة نصف ساعة كي يجف تماماً. ثم، يتم فركه بمنشفة مبللة نظيفة بلطف. بعدها، يتم شطف البشرة بالماء البارد.



تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.

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