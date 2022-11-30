الوكيل الإخباري - تمتعي عزيزتي بفوائد ماسك الحليب والعسل لعلاج التجاعيد حول العين، إذ تتفاعل مركبات الحليب البودرة مع العسل الأبيض الأصلي، لعلاج التجاعيد حول العين بأقل التكاليف وأفضل النتائج.

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لذا سنعرفك على فوائد ماسك الحليب والعسل لعلاج التجاعيد حول العين، من خلال خبيرة العناية بالبشرة غادة حمدي من القاهرة، للتخلص من الخطوط الرفيعة بالشكل الطبيعي على الدوام.



وبحسب ما قالته خبيرة العناية بالبشرة غادة، تتأثر الطبقة الجلدية المحيطة بالعين بالعديد من العوامل الخارجية المتسببة في تقليل إنتاج الكولاجين والإيلاستين المدعم لجمال وصحة العين ومنها التعرض لأشعة الشمس الضارة، التدخين، التلوث العالي، سوء التغذية، وذلك بخلاف علامات تقدم العمر المتتالية.









لذا فإن استخدام ماسك الحليب والعسل لعلاج التجاعيد حول العين سيحقق فوائد عدة، أهمها:



يساعد ماسك الحليب والعسل على إنتاج الكولاجين الطبيعي حول العين.



يرطب ماسك الحليب والعسل منطقة الجلد الرقيقة حول العين.



يحارب ماسك الحليب والعسل ظهور علامات التجاعيد المبكرة حول العين.



يمنح ماسك الحليب والعسل البشرة النضارة والحيوية على الدوام.



طريقة استخدام ماسك الحليب والعسل لعلاج التجاعيد حول العين



فضلت خبيرة العناية بالبشرة غادة، استخدام الحليب البودرة الذي يحتوي على نسبة عالية من حمض الجليكوليك المتفاعلة مع مكونات العسل الأبيض الطبيعي، لتحفيز إنتاج الكولاجين لعلاج التجاعيد حول العين.



أما عن طريقة استخدام ماسك الحليب والعسل لعلاج التجاعيد حول العين، فهي سهلة، تتطلب الإلتزام اليومي بتطبيقها لمدة 15 دقيقة قبل النوم، فما عليك عزيزتي سوى خلط مقادير متساوية من الحليب والعسل، توزيع الماسك بلطف حول العين من الداخل للخارج، عدم فرك العين أثناء غسل البشرة بالماء الفاتر، ومن ثم تمرير مكعبات ماء الورد الثلجية للحصول على أفضل النتائج.

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