قبل حفل زفافكِ.. كيف تحصلين على بشرة صافية؟

الوكيل الاخباري - النوم الكافي وحده قبل حفل الزفاف، لا يمنحكِ البشرة النضرة والصافية في ليلة عمركِ كما تتوقعين، يحتاج الأمر إلى نظام صحي للبشرة قبل أيام من موعد يومكِ الكبير، للحصول على بشرة رائعة.

فيما يلي دليلكِ الكامل لكل ما تحتاجه بشرتكِ قبل أيام من حفل زفافكِ، حتى تساعدكِ على الحصول على لوك مكياج مثالي، لا تشوبه شائبة، تابعي معنا والتزمي بالخطوات التالية:





دليلكِ لبشرة صافية قبل حفل الزفاف:

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1. تنظيف بشرتكِ قبل النوم

لا تذهبي للفراش أبداً مع بقايا المكياج على بشرتكِ، أغسلي وجهكِ بمنظف مناسب مع نوع بشرتكِ والمشاكل التي تعانيها خلال هذه الفترة. حاولي تجنب منظفات التقشير لأنها يمكن أن تجرد الحاجز الطبيعي للبشرة مما يتركها جافة، بينما منظف الزيت يعمل على ترك بشرتكِ طبيعية من دون أذى أو حساسية.



2. خل التفاح

هذا المكون له القدرة على تحويل بشرتكِ قبل أيام من حفل زفافكِ. خل التفاح مناسب لجميع أنواع البشرة، فهو يساعد على تهدئة البثور وشفائها بسرعة، يمكنكِ تمرير قطعة من القطن مغموسة بخل التفاح على بشرتكِ، كعلاج ليلي يساعد البشرة على التوهج في الصباح.



3 .الأقنعة الورقية قبل النوم

تعد الأقنعة الورقية حيلة رائعة لترطيب البشرة قبل النوم، بعد تعزيز بشرتكِ بروتين العناية الخاص بكِ، يمكنكِ تطبيق القناع الورقي للحصول على مظهر متوهج وأكثر رطوبة.



4.تجنب الأطعمة المالحة في المساء

حاولي قدر الإمكان، الابتعاد عن الأطعمة المالحة للغاية قبل حفل زفافكِ، لأنها تزيد من انتفاخات بشرتكِ وزيادة الهالات السوداء حول عينيكِ، لذا تجنبيها تماماً، واعتمدي على الأطعمة الطبيعية والخضروات والفاكهة.



5.زيوت الوجه

لا تقلقي من تطبيق زيوت الوجه على بشرتكِ، لتوفير الرعاية الكاملة للطبقة الخارجية من الجلد، مع توافر مضادات الأكسدة الغنية لمنع تلف الحمض النووي، اعتمدي على الزيوت الخفيفة مثل الأركان أو المارولا، لملاحظة التحول في أيام قليلة.



6.فيتامين سي

أحد مفاتيح الحصول على بشرة مشرقة هو فيتامين سي، يلغي المكون الفائق البقع الداكنة ويحسن لون البشرة، ويكشف عن بشرة متوهجة بشكل جميل. طبقي كريم العين المشرق مع مستخلص فيتامين سي أو جذر عرق السوس، لتقليل الانتفاخات والحصول على عيون مشرقة.



7.الترطيب

الجفاف هو نقص الماء في الجلد، يمكن أن تظهر البشرة الجافة حمراء أو ملتهبة أو متهيجة، لذلك حافظي على الترطيب من الداخل والخارج، وذلك من خلال تناول المشروبات والعصائر الخضراء بجانب الحفاظ على تناول كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم.



بالنسبة للمنتجات الموضعية، ابحثي عن الأمصال ذات المكونات الخضراء لترطيبها، أو الزيوت النباتية لملء الجلد، وضعيها أعلى لتحفيز الدورة الدموية، ويمكن للأقنعة التي تحتوي على حمض الهيالورونيك أو الزبادي أو زيت الأفوكادو أن تفعل المعجزات للجفاف أيضاً.

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