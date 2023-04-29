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السبت، 29-04-2023 02:43 م

قشر البطاطا مهم لجمالك.. استخدميه بهذه الطريقة

العناية-بالبشرة-في-رمضان


الوكيل الاخباري - هل خطر ببالك يوماً أن تحتفظي بقشور البطاطا وتتجنبي إلقاءها في سلة المهملات، كما اعتدت سابقاً، وأنك ستجنين فوائد جمة متعلقة بجمالك لو قمت بهذا الأمر؟ إن قشور البطاطا غنية بفيتامين (C)، الذي يعتبر أساسياً في إفراز مادة الكولاجين التي من شأنها منحك بشرة أكثر نضارة، وتأخير مظاهر الشيخوخة. وبالإضافة إلى احتوائها على فيتامين (C)، فإن هذه القشور تعد غنية كذلك بفيتامين (B، وA)، اللذين يمنحان بشرتك فوائد كبرى، منها: الحفاظ على الجلد، وتغذيته، بشكل كبير.

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ومن شأن وجود كل هذه الفيتامينات المساهمة في تخليص البشرة، وتجنيبها البقع التي قد تحدث بها، كما أنها تساعد على توحيد لونها بفضل مضادات الأكسدة، والبكتيريا الموجودة فيها.

إزالة الهالات السوداء:
يؤكد عدد كبير من الأطباء وخبراء الجمال أن استخدام قشور البطاطا بشكل مباشر على الجلد يساهم في التخلص من الهالات السوداء، و تصبغات الشمس، ومختلف آثار البثور والحبوب التي قد تستمر طويلاً على البشرة.

 

 



ولا تقتصر فوائد قشور البطاطا على تلك الأمور، إذ إنها تساعد كثيراً على علاج الحروق الخفيفة، وتعمل على تخليص المصاب من آثارها بشكل كامل.

تمنع ظهور التجاعيد:
كما ذكرنا، سابقاً، فإن قشور البطاطا تساعد على إفراز مادة الكولاجين، وبالتالي فإنها تعد مرطباً طبيعياً للبشرة، إضافة لكونها تساهم في المحافظة على نضارتها وشبابها، وتكافح التجاعيد والخيوط الرفيعة، التي تظهر في الوجه، وتؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة.

فوائد للشعر:
ربما لا يخطر ببال كثيرات أن قشور البطاطا تحمل فوائد كبرى متعلقة بالعناية بالشعر، خاصة في قدرتها على إخفاء الشيب، والشعر الأبيض الذي يظهر عادة مع التقدم في السن، إذ إن هذه القشور مليئة بالعناصر الغذائية المهمة الكافية لصبغ هذه الشعيرات البيضاء، كما أنها تعد مكوناً طبيعياً يعتبره البعض أفضل بكثير من استخدام المركبات الكيميائية للأمر ذاته.


وصفات منزلية سهلة:
يمكن صنع أقنعة خاصة للوجه من خلال خلط قشور البطاطا مع الخيار والماء عن طريق الخلاط الكهربائي، واستخدام هذا القناع على الوجه لمدة ربع ساعة، ثم غسل الوجه جيداً، ويمكن تكرار هذه العملية ثلاث مرات أسبوعياً، إذ تعد هذه الوصفة مفيدة لصاحبات البشرة الدهنية.


أما اللاتي يتمتعن ببشرة جافة فإن عليهن استخدام قشور البطاطا المهروسة مع اللبن، وترك المزيج لبضع دقائق حتى يتجانس بشكل تام، ثم استخدامه كقناع للوجه لمدة تقارب الـ20 دقيقة، ويفضل شطف الوجه بقطع الثلج مباشرة بعد غسله بالماء.


أما الوصفة الثالثة، فلا تحتاج سوى لخلط قشور البطاطا مع قليل من عصير الليمون الحامض، ووضع هذا القناع على الوجه لمدة 20 دقيقة أيضاً قبل شطفه، ومن ثم مسحه بقليل من ماء الورد، وهي الوصفة التي تخصص للاتي يمتلكن بشرة مختلطة.

 

 

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