الوكيل الاخباري - عندما تكوني في العشرينات والثلاثينات من العمر، يمكنكِ بسهولة ممارسة الكثير من الأخطاء من دون أن تظهر على بشرتكِ، لكن مع مرور الوقت تبدأ علامات الشيخوخة وضعف صحة الجلد في الظهور عليكِ، مما يسبب لكِ إزعاجاً كبيراً.



ولأن الوقاية أفضل من العلاج، إليكِ كل ما يمكنكِ القيام به للحفاظ على بشرتكِ في حالة ممتازة للسنوات القادمة ومنع التجاعيد في العشرينات والثلاثينات من العمر.



قواعد ذهبية لمنع ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد



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1. لا تخرقي قواعد العناية بالبشرة



بغض النظر عن مدى تعبكِ بعد اليوم الطويل من العمل والمسؤوليات والمهام، لا تكسري أبداً القاعدة العليا للعناية بالبشرة، يجب عليكِ إزالة المكياج وتنظيف بشرتكِ وترطيبها جيداً قبل الذهاب للنوم.





2. المنتجات المضادة للشيخوخة



قد يبدو الأمر غير بديهي للمشكلة، ولكن العديد من المنتجات المضادة للشيخوخة، تحتوي على مكونات قوية تزيد من استقلاب خلايا الجلد وقد تكون نشطة جداً للبشرة الأصغر سناً.



بدلاً من ذلك، قومي بتبسيط روتينكِ إلى عدد قليل من منتجات العناية بالبشرة مثل المنظف اللطيف والمرطب وواقي الشمس الواقي.



3. التنظيف الاحترافي



التنظيف الاحترافي لمرة واحدة في الشهر، يساعدكِ كثيراً في الحفاظ على حيوية وشباب بشرتكِ لأطول فترة ممكنة، فجلسات التنظيف لا تخلص مسامكِ من الأوساخ وتمنع حب الشباب فحسب، بل تعمل أيضا بجد لمنع الشيخوخة المبكرة لبشرتكِ.



4. كريم العين أفضل صديق لك



البشرة في منطقة تحت العين هي المكان الأول الذي تبدأ فيه علامات الشيخوخة في الظهور، لذا تأكدي من أنكِ تستخدمين كريم عيون مضاد للشيخوخة جيد الصياغة لطيف على الجلد لمنع التجاعيد في هذه المنطقة.



5. نظام غذائي صحي



ما تأكله يظهر على وجهكِ، الوجبات الغذائية غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر ستسرع بشكل طبيعي عملية الشيخوخة، من ناحية أخرى الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الخضروات الورقية الخضراء والفواكه والأفوكادو والتوت والسلمون التي تحارب الشيخوخة من الداخل إلى الخارج وتقلل أيضا من تلف الخلايا.





6.البقاء رطبة



الترطيب هو المفتاح لحل كل مشكلة في الجلد، إذا كنتِ لا تشربين الكثير من الماء على مدار اليوم، فحاولي السيطرة على ذلك من خلال المساعدات الخارجية، مثل التطبيقات التي تذكركِ بين الحين والآخر بضرورة تناول كوب من الماء، للحفاظ على رطوبتكِ وبشرتكِ أيضاً.





7. واقي الشمس



واقي الشمس هو الطريقة الأولى لمنع شيخوخة البشرة الشابة، يجب عليك استخدام واقي الشمس كل يوم على مدار أيام العام، وليس فقط في فصل الصيف، ابحثي عن النوع المناسب لبشرتكِ.

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