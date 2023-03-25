كم مدة الحناء على الشعر؟

الوكيل الاخباري - أحياناً نستخدم الحناء بشكل خاطئ وخاصة عندما نتركها لمدة طويلة على الشعر وذلك بحجة أنها مكون طبيعي لا يمكن أن تؤذي خصلات الشعر وهذا الأمر خاطئ وشائع بين السيدات. سنرشدك اليوم على الطريقة الصحيحة لاستخدام الحناء على الشعر وكم مدة بقاء الحناء على الشعر؟

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ما هي مدة بقاء الحناء على الشعر ؟

يعتمد الوقت المثالي للحفاظ على الحناء على شعرك حسب النتيجة النهائية التي تسعين اليها. أيّ للحصول على الهايلات، يمكنك ترك الحناء على شعرك لمدة ساعة إلى 3 ساعات تقريباً، أي حسب كثافة اللون الذي تريدين الحصول عليه. أما اذا كنت تريدين الحصول على لون عميق أو غني وتغطية الشعر الأبيض، اتركي الحناء على شعرك بين 3 إلى 4 ساعات.







أفضل نتيجة للحناء

للحصول على نتيجة للحناء، يعتمد ذلك على قوة الخليط وكيفية تحضيره. للحصول على لون جميل وجذاب، اخلطي الحناء بالماء الفاتر واتركي المعجون السميك لبضع ساعات قبل استخدامه. يمكنك نقعه بالمياه قبل يوم من استعماله للحصول على نتيجة أفضل.



ماذا يحدث إذا تركت الحناء على شعرك لفترة أطول؟

كلما تركت خليط الحناء على شعرك لفترة أطول، كلما تحولت لانتاج لون غني ومشبّع. بشكل عام، تعتبر 5 ساعات مدة كافية لأقصى امتصاص للحناء.

ألوان حناء على الموضة



تتوفر الحناء بألوان عدّة وجميلة من بينها المخملي و الاسود والبني، وكلها تواكب الموضة الحاصلة اليوم. لكن عليك معرفة أنه في حال قررت استعمال الحناء لا يمكنك استعمال الصبغة العادية أبداً من بعدها. وفي حال اردت اللجوء الى الصبغة العادية، عندها يجب التخلص بداية من الحناء كلياً عن شعرك، وترك الحرية لشعرك من دون أي لون، لأشهر عدة.

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