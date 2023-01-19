الخميس 19-01-2023
الوكيل الاخباري

المستقلة للانتخاب: فليحة السبيتان تخلف الفايز بعضوية مجلس النواب

ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط مياه في الزرقاء

لأول مرة في تاريخ لبنان .. الدولار الواحد يسجل 50 ألف ليرة

شكاوى من انقطاع دواء لمرضى زراعة الكلى بالمستشفيات الحكومية

تعزيز القدرات التخزينية للحبوب بانشاء 50 مستوعبا جديداً

المركزي حول أمان البيانات والبطاقات المصرفية: أنظمة حماية بالبنوك تمنع حدوث أي اختراق

التعامل مع 1203 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الإدارة المحلية: 320 مليون دينار قيمة مديونية البلديات

إغلاق جزئي على طريق المطار من صباح الجمعة وحتى مساء السبت

وفاة و60 إصابة جراء تدافع المشجعين في العراق

الخميس، 19-01-2023 01:18 م

كم يجب ان تبقى مدة الحناء على الشعر؟

6435921-1153404980


الوكيل الاخباري - أحياناً نستخدم الحناء بشكل خاطئ وخاصة عندما نتركها لمدة طويلة على الشعر وذلك بحجة أنها مكون طبيعي لا يمكن أن تؤذي خصلات الشعر وهذا الأمر خاطئ وشائع بين السيدات. سنرشدك اليوم الطريقة الصحيحة لاستخدام الحناء على الشعر وكم مدة بقاء الحناء على الشعر؟

ما هي مدة بقاء الحناء على الشعر ؟

اضافة اعلان


يعتمد الوقت المثالي للحفاظ على الحناء على شعرك حسب النتيجة النهائية التي تسعين اليها. أيّ للحصول على الهايلايت، يمكنك ترك الحناء على شعرك لمدة ساعة إلى 3 ساعات تقريباً، أي حسب كثافة اللون الذي تريدين الحصول عليه. أما اذا كنت تريدين الحصول على لون عميق أو غني وتغطية الشعر الأبيض، اتركي الحناء على شعرك بين 3 إلى 4 ساعات.

 

 

 



أفضل نتيجة للحناء


للحصول على نتيجة للحناء، يعتمد ذلك على قوة الخليط وكيفية تحضيره. للحصول على لون جميل وجذاب، اخلطي الحناء بالماء الفاتر واتركي المعجون السميك لبضع ساعات قبل استخدامه. يمكنك نقعه بالمياه قبل يوم من استعماله للحصول على نتيجة أفضل.

 


ماذا يحدث إذا تركت الحناء على شعرك لفترة أطول؟


كلما تركت خليط الحناء على شعرك لفترة أطول، كلما تحولت لانتاج لون غني ومشبّع. بشكل عام، تعتبر 5 ساعات مدة كافية لأقصى امتصاص للحناء.

 


كما تتوفر الحناء بألوان عدّة وجميلة من بينها المخملي والاسود والبني، وكلها تواكب الموضة الحاصلة اليوم. لكن عليك معرفة أنه في حال قررت استعمال الحناء لا يمكنك استعمال الصبغة العادية أبداً من بعدها. وفي حال اردت اللجوء الى الصبغة العادية، عندها يجب التخلص بداية من الحناء كلياً عن شعرك، وترك الحرية لشعرك من دون أي لون، لأشهر عدة.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

هيا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
نمكك

مأكولات عليكِ تناولها قبل أسابيع من يوم الزفاف لتعزيز نضارة البشرة

خلطة-لتوريد-الشفايف-في-ثلاثة-أيام

خلطة توريد الشفاه بالفازلين تعطيك نتيجة فورية

ازالة_البقع_السوداء_من_الوجه_نهائي

كيفية تحضير كريم لازالة البقع البنية من الوجه في اسبوع

182433

إليك أغرب حيلة تطبيق بلاشر قد تسمعين بها

cbd6dace-dfef-4039-9df6-7ad197a90062

إليكِ كيفية غسل الشعر دون شامبو

d-6-758x506

علاج طبيعي للتخلص من الحبوب الجافة خلف الذراعين

أخبار متعلقة
cbd6dace-dfef-4039-9df6-7ad197a90062

إليكِ كيفية غسل الشعر دون شامبو

تهخك

إزالة الحناء من الشعر بطرق سهلة جداً

نعهخه

5 نصائح للحفاظ على لون الشعر المصبوغ

لعخعخ

خلطة من خل التفاح لتنظيف فروة الرأس والتخلص من الحكة

ل9هخح

6 نصائح تضمن الحفاظ على تسريحات شعرك طويلاً في موسم الاحتفالات

ربفلعغ

للمرأة الحامل: 6 مكوّنات في منتجات العناية بالشعر يجب الإبتعاد عنها