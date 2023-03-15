الأربعاء 15-03-2023
الوكيل الاخباري

تخفيض أسعار 300 سلعة في الاستهلاكية المدنية قبيل رمضان

الحكومة تعرض التجربة الأردنية الغذائية على رومانيا

الذهب يتقلب.. تعرف على أسعار المعدن الأصفر محليا بعد التسعيرة الثالثة

تحذير جديد بشأن الأحوال الجوية في الأردن اليوم

تطورات إصدار عفو عام يشمل جميع القضايا في الأردن

هام من الضمان للذين تم تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة عنهم

جامعة تقرر تأجيل الاقتطاعات على رواتب العاملين لشهرين

الجيش الروسي يعلن تدمير أسلحة أمريكية في أوكرانيا

بدء التشغيل التجاري لمطار عمّان المدني العام المقبل

فرنسا.. النقابات تعلن يوما إضافيا من الإضرابات

الأربعاء، 15-03-2023 12:51 م

كيفية استخدام الزيوت الباردة لعلاج بشرتكِ

سيروم-الشعر-640x525


الوكيل الاخباري - اكتسبت منتجات العناية بالبشرة شعبية، حيث أصبحت النساء أكثر وعياً بكيفية عمل بشرتهن وتفاعلها مع المنتجات المختلفة، وبما أن الذهاب إلى الطبيعة هو الأفضل في غالبية الأحيان، فهناك مجموعة من الزيوت المعصورة على البارد تعد مثالية للبشرة، سنلقي نظرة على كيفية استخدام هذا النوع من الزيوت للحصول على بشرة صحية ومتوهجة.

تعتبر الزيوت المعصورة على البارد مكوناً شائعاً في روتين العناية بالبشرة الطبيعي، ويتم استخراج هذه الزيوت من المكسرات والبذور والفواكه، باستخدام عملية لا تنطوي على حرارة أو مواد كيميائية، والتي يمكن أن تساعد على الحفاظ على مغذياتها الطبيعية وخصائصها المفيدة.


فوائد الزيوت المعصورة على البارد للبشرة

اضافة اعلان

 

 



1. الترطيب

الزيوت المعصورة على البارد غنية بالأحماض الدهنية الأساسية، التي تساعد على تغذية وترطيب البشرة، وتشكل حاجزاً وقائياً يحبس الرطوبة، ويمنع الجفاف والتقشر.

2. مكافحة الشيخوخة

تحتوي الزيوت المعصورة على البارد على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة والشيخوخة المبكرة. ويمكن أن تساعد أيضاً على تحفيز إنتاج الكولاجين ما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

3. مضاد للالتهابات

العديد من الزيوت المعصورة على البارد لها خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد على تهدئة البشرة، يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لمن لديهن بشرة حساسة أو معرضة لحب الشباب.

4. الشفاء

تتمتع بعض الزيوت المعصورة على البارد بخصائص علاجية، يمكن أن تساعد على إصلاح الجلد التالف، على سبيل المثال يُعرف زيت شجرة الشاي بخصائصه المضادة للبكتيريا، في حين أن زيت ثمر الورد غني بفيتامين (C)، والذي يمكن أن يساعد على تعزيز تجديد خلايا الجلد.

هل الزيت المعصور على البارد آمن للتطبيق على الجلد؟

وفقًا لبحث نُشر في ResearchGate عام 2016، كان رأي المشاركين في الدراسة أن الزيت المستخرج من العصفر أفضل مطهر (100% آراء إيجابية)، وزيت جوز الهند كان أفضل رائحة (70% آراء إيجابية)، بينما الكشمش الأسود أظهر أن زيت البذور لديه أفضل امتصاص (85% آراء إيجابية). وتقر الدراسة بأنه يمكن استخدام الزيوت الطبيعية المعصورة على البارد على الجلد كمستحضرات تجميل.

كيفية استخدام الزيوت المعصورة على البارد للبشرة

1. التطهير

يمكن استخدام الزيوت المعصورة على البارد كمنظف طبيعي لإزالة المكياج والشوائب من الجلد، ما عليكِ سوى تدليك الزيت على بشرتك، ثم استخدام قطعة قماش مبللة دافئة لمسحه برفق.

2. الترطيب

يمكن استخدام الزيوت المعصورة على البارد كمرطب للوجه والجسم، ضعي بضع قطرات على بشرتكِ ودلكيها بحركات دائرية، وللحصول على أفضل النتائج، استخدميه بعد التنظيف والتوحيد.


3. الخلط مع منتجات العناية بالبشرة الأخرى

يمكنك، أيضاً، مزج الزيوت المعصورة على البارد مع منتجات العناية بالبشرة الأخرى لتعزيز فوائدها. على سبيل المثال، يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت ثمر الورد إلى المرطب للمساعدة في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

4. علاج البقع

يمكن استخدام بعض الزيوت المعصورة على البارد كعلاج موضعي لمشاكل جلدية معينة، إذ يمكن مثلاً استخدام زيت شجرة الشاي لاستهداف حب الشباب والعيوب، بينما يمكن أن يساعد زيت الأركان على تقليل ظهور الندبات وعلامات التمدد.

قائمة ببعض زيوت البشرة الشائعة، التي يتم ضغطها على البارد:

1. زيت الجوجوبا.

2. زيت الأركان.

3. زيت ثمر الورد.

4. زيت جوز الهند.

5. زيت الزيتون.

6. زيت شجرة الشاي.

7. زيت اللوز الحلو.

8. زيت بذور العنب.

تعد الزيوت المعصورة على البارد مكوناً متعدد الاستخدامات وطبيعياً، يساعد على تغذية وتحسين مظهر بشرتكِ، سواء كنت تستخدمينها كمنظف أو مرطب أو لعلاج البقع، يمكن أن توفر هذه الزيوت مجموعة من الفوائد لبشرتكِ، فقط تأكدي من اختيار الزيت المناسب لنوع بشرتك، واختبار أي منتجات جديدة قبل استخدامها على وجهكِ أو جسمكِ.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


زهرة الخليج

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7فهخ

الهايدرافيشل و5 معلومات يجب أن تعرفيها عن هذا العلاج الشهير

57ac8dc7-2fb7-43ce-91da-b67d7327d59b

ماذا يحدث لجسمك عند شرب ماء الليمون؟

34794139-b379-489b-b78c-8e756aef4d9b

هل يمنحكِ تغيير رأس دش الحمام شعراً أكثر لمعانًا؟

b3384c86-c6c9-4c6a-bbda-9e237ac58f4a

متى يعد النوم مفرطاً.. وما تأثيره على صحتك؟

10-عادات-صباحية-عليك-إتباعها-في-العام-الجديد

الاستيقاظ المبكر سيغير حياتك صحياً.. كيف ذلك؟

رلت

اعتني بنفسك.. وجبات خفيفة ونمط صحي للحامل

أخبار متعلقة
166a948f-84d3-4dc9-a293-2c3580a6654b

3 فوائد لشرب ماء الكلوروفيل لبشرتك.... تعرفي عليها

EUC-INT_Hyperpigmenation-in-general_00_header (1)

فوائد أحماض أوميغا الدهنية للبشرة

6fg

زيت الزيتون للشفاه.. حل سحري لجميع المشاكل

010c6a2c-0500-4235-9f06-d72a3e447c3c

كيف تحصلين على بشرة متوهجة بـ 3 خطوات بسيطة

1ea45f4d-44ae-462b-886d-1b21a3a2dd66

لماذا زيت الجوجوبا أفضل صديق لكِ؟

d26d2433-26c0-4831-945a-0b99946dc6e9

الجزر.. كيف تستخدمينه لنمو الشعر؟