كيفية استخدام الزيوت الباردة لعلاج بشرتكِ

الوكيل الاخباري - اكتسبت منتجات العناية بالبشرة شعبية، حيث أصبحت النساء أكثر وعياً بكيفية عمل بشرتهن وتفاعلها مع المنتجات المختلفة، وبما أن الذهاب إلى الطبيعة هو الأفضل في غالبية الأحيان، فهناك مجموعة من الزيوت المعصورة على البارد تعد مثالية للبشرة، سنلقي نظرة على كيفية استخدام هذا النوع من الزيوت للحصول على بشرة صحية ومتوهجة.



تعتبر الزيوت المعصورة على البارد مكوناً شائعاً في روتين العناية بالبشرة الطبيعي، ويتم استخراج هذه الزيوت من المكسرات والبذور والفواكه، باستخدام عملية لا تنطوي على حرارة أو مواد كيميائية، والتي يمكن أن تساعد على الحفاظ على مغذياتها الطبيعية وخصائصها المفيدة.





فوائد الزيوت المعصورة على البارد للبشرة



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1. الترطيب



الزيوت المعصورة على البارد غنية بالأحماض الدهنية الأساسية، التي تساعد على تغذية وترطيب البشرة، وتشكل حاجزاً وقائياً يحبس الرطوبة، ويمنع الجفاف والتقشر.



2. مكافحة الشيخوخة



تحتوي الزيوت المعصورة على البارد على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة والشيخوخة المبكرة. ويمكن أن تساعد أيضاً على تحفيز إنتاج الكولاجين ما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.



3. مضاد للالتهابات



العديد من الزيوت المعصورة على البارد لها خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد على تهدئة البشرة، يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لمن لديهن بشرة حساسة أو معرضة لحب الشباب.



4. الشفاء



تتمتع بعض الزيوت المعصورة على البارد بخصائص علاجية، يمكن أن تساعد على إصلاح الجلد التالف، على سبيل المثال يُعرف زيت شجرة الشاي بخصائصه المضادة للبكتيريا، في حين أن زيت ثمر الورد غني بفيتامين (C)، والذي يمكن أن يساعد على تعزيز تجديد خلايا الجلد.



هل الزيت المعصور على البارد آمن للتطبيق على الجلد؟



وفقًا لبحث نُشر في ResearchGate عام 2016، كان رأي المشاركين في الدراسة أن الزيت المستخرج من العصفر أفضل مطهر (100% آراء إيجابية)، وزيت جوز الهند كان أفضل رائحة (70% آراء إيجابية)، بينما الكشمش الأسود أظهر أن زيت البذور لديه أفضل امتصاص (85% آراء إيجابية). وتقر الدراسة بأنه يمكن استخدام الزيوت الطبيعية المعصورة على البارد على الجلد كمستحضرات تجميل.



كيفية استخدام الزيوت المعصورة على البارد للبشرة



1. التطهير



يمكن استخدام الزيوت المعصورة على البارد كمنظف طبيعي لإزالة المكياج والشوائب من الجلد، ما عليكِ سوى تدليك الزيت على بشرتك، ثم استخدام قطعة قماش مبللة دافئة لمسحه برفق.



2. الترطيب



يمكن استخدام الزيوت المعصورة على البارد كمرطب للوجه والجسم، ضعي بضع قطرات على بشرتكِ ودلكيها بحركات دائرية، وللحصول على أفضل النتائج، استخدميه بعد التنظيف والتوحيد.





3. الخلط مع منتجات العناية بالبشرة الأخرى



يمكنك، أيضاً، مزج الزيوت المعصورة على البارد مع منتجات العناية بالبشرة الأخرى لتعزيز فوائدها. على سبيل المثال، يمكنك إضافة بضع قطرات من زيت ثمر الورد إلى المرطب للمساعدة في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.



4. علاج البقع



يمكن استخدام بعض الزيوت المعصورة على البارد كعلاج موضعي لمشاكل جلدية معينة، إذ يمكن مثلاً استخدام زيت شجرة الشاي لاستهداف حب الشباب والعيوب، بينما يمكن أن يساعد زيت الأركان على تقليل ظهور الندبات وعلامات التمدد.



قائمة ببعض زيوت البشرة الشائعة، التي يتم ضغطها على البارد:



1. زيت الجوجوبا.



2. زيت الأركان.



3. زيت ثمر الورد.



4. زيت جوز الهند.



5. زيت الزيتون.



6. زيت شجرة الشاي.



7. زيت اللوز الحلو.



8. زيت بذور العنب.



تعد الزيوت المعصورة على البارد مكوناً متعدد الاستخدامات وطبيعياً، يساعد على تغذية وتحسين مظهر بشرتكِ، سواء كنت تستخدمينها كمنظف أو مرطب أو لعلاج البقع، يمكن أن توفر هذه الزيوت مجموعة من الفوائد لبشرتكِ، فقط تأكدي من اختيار الزيت المناسب لنوع بشرتك، واختبار أي منتجات جديدة قبل استخدامها على وجهكِ أو جسمكِ.

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