الوكيل الإخباري - كيفية العناية بالشعر لزيادة لمعانه في الخريف وأفضل الوصفات التي تساعد على جعل شعرك مميز. فرغم التعرض لدرجات حرارة متقلبة وعوامل الطقس الجافة، يمكنك إعادة صحة شعرك وحيويته عن طريق العناية أكثر بالشعر في الخريف وعبر تطبيق وصفات طبيعية فعالة، فإليك كيفية العناية بالشعر لزيادة لمعانه في الخريف.





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قص الشعر مرتين في الشهر



يفضل قص شعرك مرتين فى الشهر على الأقل في الخريف للتخلص من الجفاف الذي قد تعرضي له شعرك خلال الأيام الحارة، ولتجنب إتلاف أطرافه، لذلك قومي بتجديد شعرك وقصه للحصول على إطلالة مميزة و شعر جذاب.



استخدام شامبو مناسب للخريف



عند الإنتقال من الصيف إلى الخريف، من الأفضل تغيير نوعية الشامبو للعناية أكثر بالشعر الجاف. فاستخدام شامبو وبلسم من النوع المناسب لشعرك يمنحك شعر بمظهر رطب ولامع. من الأفضل إختيار شامبو يحتوي على مكونات طبيعية إذ يساعد على تغذية الشعر وترطيبه مما يمنحه المظهر اللامع.



الابتعاد عن استخدام السشوار



يعد الإكثار من استخدام سشوار الشعر على شعرك أمرا مؤذيا يؤدي الى تلف الشعر ويصبح جافاً وباهتاً، لذلك حاولي تجفيف الشعر بالهواء البارد حتى لا تعرضي شعرك إلى التلف.





ماسك طبيعي للشعر



بسبب تغيير الطقس، قومي بتطبيق ماسكات مكثفة على شعرك لتجنب جفافه وللحصول على شعر صحي و ناعم، فالماسكات الطبيعية تعمل على تقوية الشعر وتزيد من لمعانه وإشراقه.



سيروم الشعر



تطبيق السيروم على الشعر يغذي شعرك ويساعد على حماية الشعر من أشعة الشمس ومن الأضرار التي قد سببتها الشمس في الفصول السابقة، لذلك السيروم للشعر يمنح شعرك اللمعان والإشراق. بالإضافة إلى ذلك فتطبيق السيروم يقلل من تساقط الشعر لإحتوائه على فيتامين E. لذلك طبقي كمية صغيرة من السيروم على راحة يدك وقومي بفركها على شعرك وتوزيعها على كافة الخصلات.



تخفيف التعرض للشمس



العناية بالشعر في الخريف تشمل عدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس وذلك عن طريق إرتداء قبعة أو إستخدام رذاذ يرش على الشعر لحمايته من الشمس. فالجلوس طويلاً تحت أشعة الشمس يساعد على تلف الشعر وإزالة اللمعان منه.



أكثري من إستخدام الزيوت الطبيعية على الشعر

العناية بالشعر في الخريف تشمل الإكثار من إستخدام الزيوت الطبيعية لأن الشعر يتعرض للجفاف في الخريف بسبب تغيير الطقس، لذلك تعد الزيوت الطبيعية أكثر أماناً ومنفعة للشعر لأن مستحضرات الشعر قد تكون ضارة للشعر وتسبب بتساقطه مع الوقت.



أفضل الوصفات للحصول على شعر لامع في الخريف





وصفة البيض وحليب جوز الهند



خلطات العناية بالشعر في الخريف تتضمن تطبيق وصفة البيض مع حليب جوز الهند على شعرك، لذلك قومي بخلط بيضة مع كوب من حليب جوز الهند وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم دلكي فروة رأسك بهذا المزيج وأتركيه على شعرك لمدة 25 دقيقة، بعدها أشطفي شعرك بالماء و إغسليه بالشامبو، وتمتعي بعدها بشعر رطب ولامع في الخريف.



وصفة زيت جوز الهند



خلطات العناية بالشعر تشمل تغذية فروة الرأس بزيت جوز الهند، بما أنه يحتوي على عديد من المرطبات الطبيعية التي تساعد على ترميم خصلات الشعر واستعادة لمعانها، لذلك دلكي شعرك من الجذور حتى الأطراف بقليل من زيت جوز الهند الدافئ، ثم غطي شعرك بغطاء الاستحمام لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه كالمعتاد.



وصفة شاي الأسود



خلطات العناية بالشعر تتضمن تطبيق الشّاي الأسود لزيادة لمعان الشعر. فالشاي الأسود يعمل على علاج الشعر المتساقط وكذلك الشعر الجاف. فقومي بنقع حوالي 4 أكياس من الشّاي الأسود في حوالي 2 كوب من الماء السّاخن من اللّيل وحتّى الصّباح، ثُم استخدمي المنقوع على شّعرك بعد غسله وتنظيفه جيداً واتركه بهذه الوضعيّة لمدّة 20-30 دقيقة وبعدها إغسلي شعرك وصفّفيه وتمتعي بشعر لامع وممتع.



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