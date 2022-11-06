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الأحد، 06-11-2022 11:28 ص

كيفية العناية ببشرة المرأة بعد الخمسين

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الوكيل الإخباري - قدم خبراء العناية بالبشرة في مجلة فرويندين الألمانية نصائح لتجاوز انقطاع الطمث بسلامة، والذي يؤثر على البشرة بسبب خلل الهرمونات مثل الجسم كله.

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و أوضحوا أن في فترة انقطاع الطمث، يتناقص إنتاج هرموني الأستروجين والبروجسترون، ما يؤثر على تنظيم درجة حرارة الجسم، ويؤدي إلى جفاف البشرة وفقدان نضارتها وظهور التجاعيد.

 


ولتجنب هذه الأعراض نصح الخبراء بتغيير نمط العناية ليتناسب مع المتغيرات بالاعتماد على مستحضرات فعالة.

 


 


البروكسيلان


يعزز بنية البشرة في طبقاتها الثلاث مع منح البشرة المزيد من الحجم والثبات.

 


حمض الهيالورونيك


من المكونات الطبيعية للبشرة، لكن إنتاجه في الجسم ينخفض بشكل ملحوظ خلال انقطاع الطمث.

 


الغليسرين


يخفف الشعور بالشد والتخلص من جفاف الجلد.


فيتامين C


يساعد على تحييد الجذور الحرة، التي تهيج الجلد ويقلل ظهور البقع الصبغية.

 

 

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