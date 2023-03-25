كيفية تعثرين على أفضل خافي عيوب لبشرتك

الوكيل الاخباري - ومن الشائع أيضاً أن تخطئ الكثيرات في اختيار خافي العيوب الملائم لهن، إذ إن كل شخصِ منّا لديه ظلال وألوان ودرجات تحتية مختلفة لوجهه، وعليه يأتي السؤال المهم: كيف أجد الكونسيلر المناسب لي؟ وهنا سنخبركِ الإجابة التي تحتاجينها.





ابحثي عن اللون الأساسي لبشرتك واللون التحتي لها:



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رغم أنكِ ربما تجدين لوناً للكونسيلر يتناسب مع لون بشرتكِ، فإنه ليس هو اللون الوحيد الذي يجب عليكِ استخدامه، إذ من المهم أيضاً الأخذ بعين الاعتبار الألوان التحتية لبشرتك، والتي يمكنكِ معرفتها من خلال النظر إلى الأوردة الموجودة في ساعدك، ولذلك ابحثي عن اللون المناسب أيضاً لها.





أي وبعبارةٍ أخرى فكري في إخفاء العيوب بالطريقة نفسها التي تحددين بها وجهك، حيث تستخدمين أكثر من درجة لونية لإبراز الملامح.



وعليه يوصي خبراء التجميل باختيار أكثر من درجة لونية واحدة من خافي العيوب، ويمكن أن تصل إلى ثلاث درجات، واستخدامها حسب الحاجة، واعتماداً على الطريقة التي تختارين بها تطبيق اللون أو بيان المكياج بالكامل.





قومي دائماً بإعداد بشرتكِ قبل اختبار الكونسيلر:



عند اختبار منتج كونسيلر تحت العين أو منتج للاحمرار أو البقع الداكنة، قد لا ترين إمكاناته الكاملة إذا لم تكوني مستعدةً بشكل كافٍ قبل تطبيقه.



ولذلك قومي بوضع كريم تحت العين قبل خافي العيوب لضمان أنعم ملمس للبشرة، من أجل أن تضمني معرفة ما إذا كان يناسبك.



وبشكل عام، أنتِ تحتاجين خافي عيوب لا يظل رطباً تحت العين، بل تحتاجين واحداً يجف تحت العين، إذ إنه في حال كان رطباً سوف يظهر التجاعيد والخطوط الدقيقة، ما يجعلكِ تبدين أكبر سناً وهو أمرٌ لا تريدينه حقاً.



كما أن عليكِ التأكد من أن الجلد الموجود تحت عينيكِ مرطبٌ بشكلٍ جيد وقادرٌ على استقبال خافي العيوب أو أي منتجٍ تجميليٍ آخر، حتى لا يبدأ بالتكتل على الوجه.

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زهرة الخليج