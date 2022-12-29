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الخميس، 29-12-2022 09:38 ص

كيفية خسارة الوزن بسرعة للنساء

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الوكيل الاخباري - الجميع يود معرفة العلاج المعجزة لإنقاص الوزن بسرعة وبشكل جيد دون الإحباط. في الواقع الأمور أكثر تعقيداً، وغالباً ما يكون من الضروري التحلي بالصبر؛ من أجل الحصول على نتائج فعّالة ودائمة.

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ومع ذلك، يمكن أن تساعد بعض النصائح في تسريع عملية فقدان الوزن. في حين يعتبر فقدان من 1 إلى 1.5 كجم في الأسبوع، فقداناً سريعاً ومعقولاً للوزن.

الأطعمة التي يجب تناولها لإنقاص الوزن بسرعة

 


 

 


كما يعلم الجميع، النظام الغذائي هو الركيزة الأساسية لـفقدان الوزن. من الممكن إنقاص الوزن بشكل دائم؛ عن طريق اتخاذ خيارات غذائية أفضل.

 

لمساعدتك، إليكِ تصنيف للأطعمة المفضلة والأطعمة التي يجب تجنبها؛ من أجل التخسيس بسرعة وبشكل جيد، مع الحفاظ على نظام غذائي نوعي.

• اختاري هذه الأطعمة:


- خضراوات موسمية وطازجة.


- الفواكه الطازجة.


- النشويات الكاملة.


- خبز الحبوب الكاملة أو الحبوب.


- اللحوم الخالية من الدهن.


- البيض.


- البقوليات.


- منتجات الألبان غير المحلاة أو البدائل النباتية


- أحماض دهنية عالية الجودة.


- البذور الزيتية.

 

 

 


• تجنّبي هذه الأطعمة:

 

 

- الحبوب المكررة.


- الخبز الأبيض.


- المعجنات.


- الكعك والبسكويت المشتراه من المتجر.


- الوجبات الجاهزة.


- البطاطس، فتات الخبز.


- الوجبات السريعة.


- المنتجات المعلبة.


- الأطعمة المصنّعة.


- السكر الأبيض.


- الدهون المشبعة والمتحولة.


- اللحوم الباردة واللحوم الدهنية.


- الأجبان.


- أطباق مع الصلصات أو ثقيلة للهضم.


- المشروبات الغازية والعصائر الصناعية.

 

ما هو النشاط البدني لإنقاص الوزن بسرعة؟


النشاط البدني هو الركيزة الثانية لفقدان الوزن بسرعة. يساعد على تحسين الآثار الإيجابية لنظام غذائي متنوع، وتحسين مظهر الجسم، وجعلك أكثر سعادة وصحة.


للحصول على أفضل النتائج، يوصى بنشاط معتدل لمدة 30 دقيقة يومياً. يمكنك إضافة جلسة أو جلستين أسبوعيتين مكثفتين (من نوع الهيت HIIT). لست مضطرة لأن تكوني رياضية من الطراز الأول لتخسري وزنك، فالمشي السريع هو وسيلة رائعة للبدء ببداية سلسة.

 

 

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