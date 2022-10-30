كيفية علاج ترهلات الزنود تجميلياً

الوكيل الإخباري - كيفية علاج وشد ترهلات الزنود تجميلياً ومتى تظهر نتائجها. يمكن أن يكون ترهل الجلد، خاصة على الوجه واليدين، من أكثر علامات الشيخوخة دراماتيكية. على الرغم من أن الجلد المترهل هو جزء من عملية الشيخوخة الطبيعية، إلا أنه يمكن أن يكون مصدر قلق تجميلي لكل من النساء. إذا كنت ترغبين في شد مناطق معينة من الجلد المترهل، فإليك كيف يتم علاج ترهلات الزنود تجميلياً للحصول على مظهر شبابي.

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ما الذي يسبب ترهل الجلد







التراخي الجلدي هو المصطلح الطبي لحالة الجلد المترهلة والتي تتطور مع تقدم العمر. ينتج ترهل الجلد عن عوامل داخلية وخارجية تساهم في فقدان الكولاجين والإيلاستين في الجلد. وبخلاف الشيخوخة الطبيعية، تشمل الأمثلة على هذه العوامل الوراثية والنظام الغذائي ونمط الحياة والتعرض لأشعة الشمس وتقلبات الوزن والتعرض للسموم البيئية والتدخين. بمجرد أن تكسر هذه العوامل ألياف الكولاجين والإيلاستين التي تمنح الجلد المتانة والمرونة، تسحب الجاذبية الجلد المترهل إلى الأسفل.

علاج ترهلات الزنود تجميلياً







الثيرماج



الثيرماج علاج فعال يستخدم طاقة الترددات الراديوية أحادية القطب لإختراق عمق الأدمة والأنسجة تحت الجلد مما يوفر تياراً كهربائياً يولد الحرارة من خلال المقاومة الكهربائية الكامنة في خلايا الجلد. تفسد الحرارة جزيئات الكولاجين عن طريق كسر الروابط الهيدروجينية في سلاسلها، مما يؤدي إلى سماكة الكولاجين وإعادة تشكيله. هذا العلاج ينتج عن بشرة أكثر إحكاماً على الفور، والنتيجة هي نسخة أكثر سلاسة ونعومة وشباباً.





ألثيرابي



ألثيرابي هو إجراء غير الجراحي لشد الجلد على الزنود وعدة مناطق أخرى حيث يستخدم هذا العلاج تقنية الموجات فوق الصوتية لتحفيز إنتاج الجسم للكولاجين تحت سطح الجلد. ومع استمرار زيادة الكولاجين مع مرور الوقت، ستلاحظين نتائج مثيرة وطويلة الأمد تخلق مظهراً أكثر نعومة ومشدودة.







الليزر

إذا كنت تعانين من ترهل الجلد في الزنود، فقد تحتاجين إلى خيارات شد الجلد غير الجراحية. يمكن أن تساعد علاجات العلاج بالليزر في زيادة إنتاج الكولاجين وتحسين نوع بشرتك بشكل عام. وفي حين أن النتائج تكون فورية وطويلة الأمد من العلاجات المنزلية، إلا أنها قد تتطلب علاجات متعددة. يشمل الليزر إرسال الحرارة بشكل أعمق إلى الطبقات السفلية من الجلد حيث يعد التقشير بالليزر خياراً رائعاً للترهلات المتوسطة إلى الشديدة، اي إنه مصمم لتحفيز نمو الكولاجين تحت سطح الجلد وإزالة خلايا الجلد القديمة التالفة لشد الذراعين وبالتالي التخلص من الزنود المترهلة.

الترددات الراديوية

تعمل طاقة الترددات الراديوية عن طريق تسخين المياه داخل أنسجة منطقة العلاج. يؤدي هذا إلى استجابة جزيئات الكولاجين وشد المنطقة المعالجة، ثم يبدأ الكولاجين المتعاقد والمشدود بعملية إعادة البناء. بمرور الوقت، يتم إنتاج كولاجين جديد أقصر و أسمك و أكثر مرونة، مما يؤدي إلى تكوين أساس أفضل للبشرة. على عكس الخيارات الأخرى، يمكن أن تستمر النتائج لعدة سنوات، حسب نمط حياتك. هذا يجعل العلاج بالترددات الراديوية مثالياً للمرضى الذين يعانون من ترهلات جلدية متوسطة إلى شديدة في الذراعين.





نحت الجسم



يمكن أن يساعد عملية نحت الجسم في تصميم مظهر ذراعيك بطريقة تجعلك تشعرين بالثقة والراحة في بشرتك. إن نحت الجسم من خلال تحفيز العضلات هو إجراء نحت الجسم الوحيد غير الجراحي وخالي من الألم ويعطي نتائج فورية ويساعدك على التخلص من ترهلات الجلد والزنود.

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