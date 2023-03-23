كيف ازيل الفازلين من الشعر؟

الوكيل الاخباري - سواء كنت تستخدمين الفازلين في نظام العناية بالشعر الخاص بك أو وضعته على شعرك عن طريق الخطأ ، فقد تواجهين معضلة كبيرة وهي كيف أزيل الفازلين عن الشعر؟الفازلين دهني بشكل استثنائي. هذا يعني أنه يمكن أن يمنح أقفالك مظهرًا متسخًا وغير مغسول. والأسوأ من ذلك ، عندما تتركي هذه الأشياء لفترة طويلة جدًا ، قد تجد ينصعوبة في التخلص من هذا النسيج المألوف للغاية. لحسن الحظ ، هناك الكثير من الأساليب السهلة التي يمكنك استخدامها والتي ستحدث فرقًا كبيرًا في أي وقت من الأوقات.



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الطريقة الأولى

استخدمي الشامبو لإزالة الفازلين



سوف تحتاجين:

شامبو

ماء دافئ

بلسم



أولاً ، قد ترغبين في استخدام شامبو منقي لتنظيف شعرك، إذا قمت بوضع الفازلين على شعرك الطبيعي ، فقد تكون هذه أسرع طريقة لإزالة الدهون. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد الشامبو المنقي على التخلص من أي منتج متراكم في شعرك.



ومع ذلك ، هناك حقيقة غير معروفة وهي أنه يمكنك استخدام شامبو منقي للتخلص من الفازلين من شعرك. باستخدام هذا المنتج المتخصص ، تحتاجين إلى غسل شعرك كما تفعلين عادةً. قد ترغبين في اتباع التعليمات المحددة على زجاجة الشامبو. تأكدي من شطف شعرك جيدًا بعد غسل شعرك حتى يخرج المنتج بالكامل.



عندما تنتهي من ذلك ، فإن الخطوة التالية هي استخدام بعض البلسم. قد يترك الشامبو المنقي شعرك جافًا ، لكن لا داعي للذعر. يمكن أن يؤدي استخدام البلسم إلى إحداث فرق هنا. ضعي في اعتبارك أن أنواع الشعر المختلفة تتفاعل بشكل مختلف مع منتجات معينة.



الطريقة الثانية



استخدمي صابون الغلسرين

سوف تحتاجين:

القليل من صابون الجلسرين

ماء

منشفة



الجلسرين هو عنصر شائع الاستخدام في العديد من منتجات العناية بالبشرة اليومية. يمنع الحكة ويساعد على حل بعض مشاكل الجلد الأكثر شيوعًا. ومع ذلك ، هل تعلمين أنه يمكنك أيضًا استخدام هذا لإزالة الفازلين من شعرك؟ لذا ، قبل أن تبدئي، ابحثي عن منتج صابون غني بالجلسرين. يجب أن تجدي أنه يمكنك شراء هذه المنتجات من مختلف المواقع والمتاجر عبر الإنترنت.



يجب استخدام منشفة لإزالة الفازلين الزائد في شعرك. بعد ذلك ، يمكنك استخدام المنشفة على شعرك الجاف وفرك أكبر قدر ممكن من الفازلين برفق. سيعطيك ذلك نقطة بداية قوية عند تنظيف شعرك.



بعد ذلك ، ارغي الصابون واستخدميه لغسل شعرك. يجب أن تمرري الرغوة على شعرك قدر الإمكان لمهاجمة الدهون. بعد ذلك ، اشطفيه بالماء الدافئ. أخيرًا ، يمكنك استخدام منشفة أخرى لتجفيف شعرك. مرة أخرى ، قد ترغبين في استخدام البلسم لمنح شعرك بعض الحياة بعد الانتهاء من هذه العملية.



الطريقة الثالثة



نظفيه بالزيوت الطبيعية



سوف تحتاجين إلى:

زيت الزيتون (أو زيوت طبيعية أخرى)

ماء دافئ

مناديل ورقية



أحد المشاكل الرئيسية عند إخراج الفازلين من شعرك هو أنه منتج يعتمد على الزيت. هذا يعني أنه غير قابل للذوبان في الماء ، ولا يمكنك ببساطة غسله بالماء الدافئ. لحسن الحظ ، فإن أحد أفضل الحلول هو استخدام الزيوت الطبيعية - مثل زيت الزيتون - لمحاربة قوة الفازلين. هناك الكثير من استخدامات زيت الزيتون ، وهذا أحد الاستخدامات المفضلة لدينا!



لا تريدين تغطية رأسك بالكامل بزيت الزيتون. لهذا السبب ، يجب التخلص من أي كتل من الفازلين في شعرك. مرة أخرى ، يمكنك استخدام منشفة أو مشط عريض لإنجاز المهمة. عند القيام بذلك ، فإن الخطوة التالية هي عزل الشعر الذي يحتوي على الفازلين. أخيرًا ، يمكنك استخدام ربطة شعر أو مشبك.

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