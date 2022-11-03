كيف تحمين يديك من الجفاف والتشققات؟ إليك أفضل العلاجات

الوكيل الإخباري - أفضل علاج لجفاف وتشقق يدي المرأة يساعد على إكمال جمالك وإطلالتك. فاليدين الناعمتين جزء من العناية بجمال بشرتك للحصول على إطلالة مثالية متكاملة.

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تتعرض اليدين للكثير من العوامل الخارجية مثل الماء، الشمس، ومواد التنظيف الكيمائية التي تجعل يديك جافتين ومتشققتين، كذلك مع إقتراب الموسم الشتوي قد تتعرض البشرة للجفاف أكثر بسبب عامل الطقس القاسي، لذلك فالعناية باليدين بشكل يومي يعيد نعومة بشرة اليد ونضارتها، فإليك أفضل علاج ليدين المرأة الجافة والمتشققة.









أسباب جفاف اليدين



أسباب خارجية مثل الطقس البارد والتغيرات المناخية



التعرض الكثير للماء و ادوات التنظيف من دون وضع قفازات خاصة باليدين



التقدم في العمر وفقدان الزيوت الطبيعية



التعرض الدائم للماء الساخن



التعرض للشمس مما يسبب تلف الجلد وجفافها



اهمال ترطيب اليدين



العناية باليدين لتصبح ناعمة في الشتاء



تطبيق كريم مرطب



للحصول على يدين ناعمتين والتخلص من التشققات، من الأفضل تطبيق كريمات مرطبة بشكل يومي خاصة بعد كل مرة تغسلين بها يديك، وذلك لمنع الجفاف والتجاعيد.

فتطبيق كريمات الترطيب تساعد على ليونة الجلد بالإضافة الى ذلك يساعد كريم المرطب على حماية يديك من الشمس التي تتسبب بتصبغ الجلد والجفاف، لذلك قومي بتطبيق كريمات الترطيب مثل الفازلين وتمتعي بيدين ناعمتين.

يمكنك أيضاً إستخدام مرطبات خاصة باليدين في الليل ولكن مع ارتداء القفازات التي تساعد في إبقاء المنتج على الجلد حتى يتم امتصاصه طوال الليل.



تدليك اليدين بالزيوت الطبيعية

من أهم الطرق للعناية باليدين لتصبح ناعمة تشمل تدليك اليدين بالزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت بذور العنب وذلك لاحتوائها على فيتامينات ومضادات الأكسدة وفيتامين E، فتساعد هذه الزيوت على ترطيب البشرة وتجديد خلايا اليدين.



استخدام واقي الشمس



العناية باليدين مثل الوجه تشمل استخدام واقي الشمس والذي يعد من المنتجات الضرورية لحماية بشرتك من أضرار الشمس. فكريمات واقي الشمس ليست فقط للوجه بل لكافة البشرة المعرضة للأشعة، لأن عدم تطبيق كريمات واقي الشمس سيؤدي إلى تلف الجلد، ظهور البقع الداكنة، وعلامات التجاعيد.



ارتداء القفازات



ارتداء القفازات من أبرز النصائح ليدين ناعمتين. فعند القيام بأعمال المنزلية واستخدام الماء الساخن في الشتاء، بالإضافة إلى مواد التنظيف، من الأفضل ارتداء القفازات لحماية يديك والحفاظ على نعومتهما.



تطبيق ماسكات لتنعيم اليدين



من أهم النصائح ليدين ناعمتين في الشتاء يشمل تطبيق ماسكات مثل السكر مع زيت الزيتون وعصير الليمون وتركه على البشرة لمدة 10 دقائق، وبعدها يجب عليك شطف يديك بالماء للحصول على يدين ناعمتين.



أهم الخلطات للحصول على يدين ناعمتين في الشتاء



خلطة زيت الزيتون



علاج جفاف وتشقق اليدين تتضمن تطبيق زيت الزيتون على يديك للحصول على بشرة ناعمة، ورطبة. فزيت الزيتون رائع لليدين إذ يعمل على إعادة شبابهما وإزالة التجاعيد عنهما، كذلك يمنح يديك المظهر الرطب والناعم بسبب غناه بمضادات الأكسدة، لذلك ضعي كمية من زيت الزيتون الدافئ مع السكر للحصول على مقشر فعال. اخلطي ملعقة من السكر مع ملعقة من زيت الزيتون وافركي يديك لمدة دقيقة ثم اغسليهما بالماء الفاتر.



خلطة الملح



علاج جفاف وتشقق اليدين تتضمن تطبيق الملح الذي يعد مقشرا فعالا ولطيفا لإزالة خلايا الجلد الميتة وتجديد البشرة وتنعيمها، لذلك اخلطي ملعقتين من الملح مع ملعقة من عصير الليمون، ثم ادهني يديك واتركيهما لبضع دقائق ثم اغسلي يديك كالمعتاد. فالملح مقشر فعال يساعد في تقشير البشرة والحصول على يدين ناعمتين كالحرير.



العسل



علاج جفاف وتشقق اليدين يشمل تطبيق العسل مع زبدة الشيا. فالعسل مرطب طبيعي وفعال على البشرة إذ يعمل على التخلص من خشونة الجلد. يمكنك تطبيقه لوحده عن طريق تدليك يديك ثلاث مرات في الأسبوع للتخلص من جفاف الجلد، أو يمكنك خلطه مع زبدة الشيا وذلك عن طريق مزج 3 ملاعق من شمع العسل مع 7 ملاعق من زبدة الشيا على نار هادئة، ثم أضيفي 5 ملاعق من زيت الورد ليصبح عندك مزيج متماسك على شكل كريمي. بعدها طبقي هذا الكريم على يديك لترطيبها وحمايتها من التشققات والجفاف.





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