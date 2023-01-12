الخميس 12-01-2023
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الخميس، 12-01-2023 03:14 م

كيف تختارين كريم الأساس لبشرتكِ شتاءً؟

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الوكيل الاخباري - هناك بعض الأشياء في خزانتكِ، التي تحتاج إلى تغيير بين الفصول، من أبرزها: العطر، وكريم الأساس، بجانب الملابس بالتأكيد، وذلك لاختلاف الطقس والرطوبة وتأثير ضوء الشمس.

ففي الصيف، نلجأ إلى كريم أساس خفيف الوزن ومقاوم للتعرق؛ بينما في الشتاء نتجه إلى الخيارات الأكثر إمتاعاً وتأثيراً على مظهر البشرة، فإذا كنتِ لا تعرفين كيفية اختيار كريم أساس مناسب للموسم الحالي، فتابعي أدناه.

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كيف تختارين كريم أساس مثالياً في الشتاء؟

 

 


 


العثور على كريم الأساس المثالي يرجع إلى التفضيل الشخصي، ولا يوجد خيار صحيح، لكن دائماً هناك بعض المعايير التي نحتاجها في الفاونديشن الخاص بفصل الشتاء.

يفضل أن يمنح كريم أساس الشتاء البشرة طبقة إضافية كخافٍ للعيوب، لمن يرغبن في المزيد من التغطية.

وينصح باختيار كريم الأساس، الذي يحتوي على مكونات تحتفظ بالرطوبة، وذلك بسبب تأثير الجو الذي يصيب البشرة بالجفاف، ما يؤدي إلى ظهور البقع القشرية.

إذا كانت بشرتكِ دهنية في فصل الشتاء أيضاً، فستحتاجين إلى كريم الأساس الذي يحافظ على تغطيته لأطول فترة مع الحفاظ على جفاف بشرتكِ

العناية المناسبة بالبشرة ستحدث فرقاً كبيراً في هذا الوقت من العام، تماماً كما هي الحال مع كريم الأساس، لذا يفضل استخدام الأمصال والكريمات المرطبة، التي تحتوي على البانثينول العلاجي، وحمض الهيالورونيك، للمساعدة في الحفاظ على نضارة البشرة.

 

 

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