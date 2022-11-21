كيف تختارين مزيل العرق الخاص بك ؟

الوكيل الإخباري - وقفتِ في السوبرماركت أمام رفوف منتجات مزيل العرق، وبدأتِ بشمّ الروائح لاختيار مستحضر يعجبكِ؟ خطأ! هناك ثمة أمور عليكِ الإنتباه لها أثناء اختيار مزيل العرق مثل المكوّنات الموجودة فيه وما إذا كان يتناسب مع نوع بشرتكِ أم لا. من هنا، سنعرّفكِ في هذا المقال على الطريقة الصحيحة لاختيار مزيل العرق أكنتِ تستخدمين الرول اون Roll On أو ديودوران Deodorant.



كيف اختار مزيل العرق؟

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1- خالي من المطهّرات



هذه المكوّنات تتسبّب بتهيّجات البشرة والطفح الجلدي، لذا من المفضّل الإبتعاد عن مزيل العرق أو مضاد التعرّق الذي يحتوي على المطهّرات مثل مطهّر الإيثانول.



2- خالي من العطور الصناعية



إن كنتِ صاحبة بشرة حساسة، ابتعدي عن مستحضرات مزيل العرق أو مضاد التعرّق المعطّرة بمواد صناعيّة وغير طبيعيّة والتي تتفاعل مع الجلد، ممّا يسبّب التهاب وضعف في الطبقات الداخلية من الجلد. ننصحكِ باختيار المستحضرات الخالية من العطور الصناعية (Perfume Free) أو تلك الغنية بالعطور الطبيعية.





3- خالي من الالمنيوم



اختيار مزيل العرق بدون المنيوم هو أمر هام عليكِ الإنتباه إليه، إذ أنّ هذا المكوّن قد يؤدّي إلى تهيّج البشرة وظهور البقع الحمراء والحساسية. كما يتسبّب أيضاً الالمنيوم الموجود في مزيل العرق أو مضاد التعرّق إلى سدّ مسامات البشرة. لذلك، من المفضل اللجوء إلى مزيل العرق بدون المنيوم وذلك لتجنّب هذه المضاعفات السلبية.



4- خالي من البارابين



مادة البارابين الموجودة في منتجات مزيل العرق أو مضاد التعرق تؤدي إلى إحمرار البشرة وذلك نتيجة الحساسية، لذا من المفضل الإبتعاد عنها وهي غير مناسبة أبداً لصاحبات البشرة الحساسة.



5- خالي من بيكربونات الصودا



صاحبات البشرة الحساسة قد يواجهنَ بعض التهيّجات والإحمرارات الناتجة عن بيكربونات الصودا، لذا إن كنتِ تنضمّين إلى هذه الفئة، احرصي على اختيار مزيل العرق أو مضاد التعرق الخالي من هذه المادة.



6- يحتوي على مكونات مغذية



يجب أن يكون مزيل العرق الخاص بكِ يحتوي على بعض المكونات التي تغذّي بشرة هذه المنطقة، ليس فقط مكونات تزيل الرائحة منها. مثلاً اختاريها تتضمن زبدة الشيا، الصبار، فيتامين E، فهذه المكونات تنعّم البشرة، تجدّدها وتحافظ على مظهر ناعم.

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