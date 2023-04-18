الوكيل الاخباري - هناك العديد من الأسباب وراء عدم تمكن المرء من الاستيقاظ في الصباح المبكر، في بعض الحالات يمكن أن تكون هناك قضايا متعلقة بالصحة، أو عادات نمط الحياة.



الكسل وقلة النوم المناسب والتعب، هي أيضاً بعض الأسباب التي لن تسمح لك بأن تصبح شخصاً صباحياً، وبصرف النظر عن هذه العوامل، هناك سبب حاسم آخر لعدم استيقاظ الشخص في الصباح، هو عدم وجود الدافع. إذا كنت لا تعرفين كيف تصبحين شخصاً صباحياً، فإن اتباع هذه النصائح سيساعدك.





جربي هذه النصائح البسيطة، لتصبحي شخصاً صباحياً:



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1 . اشربي الماء صباحاً:



أول وأهم نصيحة هي أنه يجب استهلاك الماء في الصباح عندما تستيقظين. يساعد شرب الماء على طرد السموم من الجسم وترطيبه، وتساعد عملية ترطيب نفسك هذه بمجرد استيقاظك على تنظيف جهازك الهضمي مع أسنانك ولسانك، وتنظيف جسمك تماماً.



2 . امشي في الصباح المبكر:



بمجرد شرب الماء وترطيب نفسك، فإن أفضل شيء يمكنك القيام به لصحتك هو ممارسة الرياضة، ابدئي يومك بنشاط بدني، مثل المشي في الطبيعة، ويمكنك أيضاً ممارسة اليوغا.



3 . اجلسي تحت أشعة الشمس:



إذا كنت غير قادرة على المشي لسبب صحي ما، فإن التعرض لأشعة الشمس هو أفضل طريقة لتصبحي شخصاً صباحياً. وتعتبر هذه الممارسة رائعة لامتصاص أشعة الشمس القوية في الصباح المبكر، وستوفر هذه العادة الصحية لجسمك فيتامين (د)، وتنشطك لبقية اليوم.



4 . مارسي تقنيات اليوغا:



يمكنك، أيضاً، دمج أي نوع من النشاط البدني، مثل الرياضة، أو الممارسات الشاملة، مثل اليوغا. وللحصول على العديد من الفوائد الصحية، حاولي تضمين تمارين التنفس معها.





5 . تناولي فطوراً صحياً ودافئاً:



نعلم، جميعاً، أن الإفطار هو أهم وجبة في اليوم، ويعتبر من المفيد أن تبدئي يومك بوجبة مغذية وثقيلة، حاولي تجنب أي طعام زيتي أو معالج أو محمل بالحلويات، واستهلكي الطعام المطبوخ الطازج فقط، سيزودك الإفطار لبقية اليوم بالنشاط والطاقة.



6 . توقفي مؤقتاً قبل أن تخرجي:



بعد تناول وجبة الإفطار، لا تسارعي على الفور إلى عملك أو إكمال المسؤوليات الأخرى، خذي ما لا يقل عن 5 إلى 10 دقائق للجلوس بهدوء، والسماح لعقلك بالتركيز على اليوم والمهام التي يجب عليك إكمالها، سيساعد هذا أيضاً في عملية هضم أفضل، والعثور على توازنك ليوم مثمر.



ستساعدك هذه النصائح على بدء يومك بأفضل طريقة ممكنة، وتسهل عليك قضاء بقية اليوم بذهن منفتح ومتقد. حافظي على رطوبتك طوال اليوم، وتأكدي من قدرتك على عيش حياة متوازنة، سواء كان ذلك للعمل أو اللعب أو الراحة.

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