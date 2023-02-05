كيف تعالجين حب الشباب الهرموني على بشرتك ؟

الوكيل الاخباري - كنّا نظن أننا سنتخلص من حب الشباب بمجرد انتهاء مرحلة المراهقة، لكن تبين لاحقاً أنه لا يمكن أن نتوقف عن التعامل معه، فهناك حب الشباب الهرموني الشائع بين النساء في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، والذي يميل إلى الظهور على طول الثلث السفلي من وجهك، وينجم عن تقلبات الهرمونات.



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ما هو حب الشباب الهرموني؟







هو حب الشباب، الذي ينجم عن التغيرات الهرمونية في مرحلة البلوغ، ما يؤدي إلى جميع أنواع الشوائب، مثل: الرؤوس السوداء والبيضاء، والخراجات المؤلمة.



وفي حين أن جميع أنواع حب الشباب ناتجة عن الهرمونات إلى حد ما، ويمكن أن يعانيه الأشخاص من جميع الأعمار والأجناس، إلا أن مصطلح "حب الشباب الهرموني" يشير عادةً إلى حب الشباب الالتهابي عند البالغين الذي يظهر (أو يزداد سوءًا) لدى النساء البالغات، اللائي تراوح أعمارهن بين 20 و50 عاماً.



وأكبر علامتين تدلان على أنكِ تتعاملين مع حب الشباب الهرموني، هما أن البثور تزداد سوءاً حول فترة الحيض، وتميل إلى الظهور عبر خط الفك والذقن والوجنتين السفليتين.



وفي حين أن حب الشباب الهرموني يظهر غالباً على شكل نوبات حمراء أعمق وكيسيّة على الجزء السفلي من الوجه على طول خط الفك، إلا أنه يمكن أيضاً تمييزه برؤوس بيضاء وسوداء، كما يمكن أن يظهر أيضاً على الرقبة والصدر والكتفين.







ما الذي يسبب حب الشباب الهرموني؟



هذا الحب يحدث عندما يتقلب مستوى الهرمون لدى الشخص، إذ تؤدي تقلبات هرمون الإستروجين والبروجسترون والتستوستيرون، غالباً أثناء دورات الحيض والحمل وانقطاع الطمث إلى ظهور البثور، حيث إن هذه التغيرات الهرمونية تجعل الجسم يفرط في إنتاج الزهم، الذي يسد المسام ويؤدي بعد ذلك إلى التهاب وتغيرات في نشاط خلايا الجلد، واستعمار البكتيريا في بصيلات الشعر.



كما يمكن أن يؤثر نمط الحياة، مثل: التوتر والقلق والنظام الغذائي وقلة النوم على ظهوره، بالإضافة إلى بعض الأدوية التي تساعد في ظهوره، مثل: أدوية بدء أو إيقاف تحديد النسل، وبعض المكملات الغذائية، وعلاج التستوستيرون، والمنشطات.



أفضل الطرق للعلاج والوقاية



هناك العديد من خيارات العلاج المختلفة، التي يمكن أن تساعدك على التخلص من حب الشباب الهرموني، لكن يجب أن تبدأ بالتحدث إلى طبيب الأمراض الجلدية حول أفضل السبل للتعامل معه، خاصة إذا كنت تعانين حب الشباب الكيسي الالتهابي.



وسنذكر هنا بعض الطرق، التي يمكنها مساعدتك:





بدء روتين ثابت للعناية بالبشرة:



إن أفضل مكان لبدء التعامل مع حب الشباب الهرموني والوقاية منه هو غسل وجهك مرة إلى مرتين يومياً بغسول وجه حب الشباب، والامتناع عن الفرك القاسي، وتجنب التقاط البثور أو تفرقعها، وكذلك الحفاظ على نظافة شعرك وتجنب لمس الوجه دون داعٍ.



ويمكنك استخدام منظف يحتوي على مكون مضاد لحب الشباب، أو اختيار منظف رغوي لطيف متبوع بعلاج موضعي منفصل. والغسولات التي تحتوي على مكونات مقشرة، مثل: حمض الساليسيليك أو حمض اللاكتيك تساعد على تقشير الجلد، ومنع انسداد المسام، وهي الأفضل لمن يعانون الرؤوس البيضاء الخفيفة أو الرؤوس السوداء، في حين أن غسول الوجه ببيروكسيد البنزويل يستهدف البكتيريا السطحية، وهو الأفضل لعلاج حب الشباب الأحمر الملتهب.





جربي وصفة طبية من الريتينويد



الرتينويدات لها دور مهم في أي نظام للعناية بالبشرة، إذ يمكن لها تنظيم تقشير البشرة، وإزالة احتقان المسام والتحكم في الزيوت التي ستؤثر بشكل إيجابي على حب الشباب، كما أنها تحتوي أيضاً على تأثيرات محفزة للكولاجين لتحسين المظهر.



جربي وصفة طبية عن طريق الفم



إذا لم تنجحي العلاجات التي تصرف دون وصفة طبية أو الأدوية الموضعية بوصفة طبية، فاسألي طبيب الأمراض الجلدية عن الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم.



تحققي مما إذا كان تناول فيتامين أو مكمل غذائي مفيداً



إذا لم تكوني مرتاحة لتجربة الأدوية الموصوفة، فهناك بعض الفيتامينات والمكملات التي يمكن أن تساعد في علاج حب الشباب الهرموني، مثل النيكوتيناميد، وهو شكل من أشكال فيتامين (ب 3) قد يساعد في علاج حب الشباب بسبب آثاره المضادة للالتهابات، كما من الممكن أيضاً أن يساعد الزنك في علاج حب الشباب الهرموني، حيث يقلل انتشار البثور.



اضبطي نظامك الغذائي



من أكبر العوامل المساهمة في ظهور حب الشباب عند البالغين هي الهرمونات والتوتر والنظام الغذائي، حيث إن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر أو النشا، ترفع مستويات السكر في الدم، وتعزز الالتهاب وإنتاج الزيت، فمثلاً تم ربط حليب البقر (خاصة الحليب الخالي من الدسم)، وبروتين مصل اللبن ومكملات فيتامين (ب 12) بحب الشباب.



قللي مستويات التوتر



إضافةً إلى كل ما سبق، من المهم لتقليل التوتر، ممارسة بعض التمارين، مثل: اليوغا أو التأمل، والتأكد من حصولك على القدر المناسب من النوم، الذي تحتاجينه كل ليلة.

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