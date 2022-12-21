كيف تعيشين حياة صحيّة ؟

الوكيل الاخباري - تظنّ كثيرات منا أنها تعيش حياة صحيّة أكانت نفسيّة أو جسديّة، ولكنّ هل دوّنت مثلاً العادات التي تقومين بها يومياً وراجعتها في آخر النهار؟ فالروتين اليومي الذي نمرّ به كلّ يوم يجعلنا نتغاضى وننسى الكثير من العادات الصحيّة الضروريّة لنا. لذلك نقدّم لك بعض الخطوات التي ننصحك باتباعها.



اضافة اعلان



الغذاء الصحي



النظام الغذائي الصحّي هو جزء لا يتجزأ من الحفاظ على أسلوب حياة صحي. لذلك أدخلي إلى نظامك اليومي الفاكهة الطازجة والخضار والحبوب الكاملة كالأرز الأسمر والشوفان والقمح الكامل... فهي تساعدك في الحصول على الفيتامينات والمواد الغذائيّة التي تحتاجين إليها، وابتعدي قدر الإمكان عن الوجبات السريعة والأطعمة المعلّبة.









شرب المياه



كم مرّة نسيت أو أهملت شرب المياه؟ فالمياه قادرة على أن تجنّبك مشاكل صحيّة عدّة وهي تمدّك بالطاقة والحيويّة، كما تساعد على خسارة الوزن وتعمل على تجديد خلايا الجسم وطرد السموم منه، ما يجعلها دواءً فعّالاً لآلام الرأس ومشاكل البشرة وأعراض الجهاز الهضمي. لذلك احرصي على شرب ما بين 8 إلى 10 أكواب من الماء يومياً.



النوم



يعتمد جسمك على النوم كي يستريح ويكتسب القوّة ويكون مستعداً لتحمّل المزيد من المهام في اليوم التالي. قد يكون لتقليل ساعات النوم تأثير كبير على صحّتك. من هنا عليك أن تنامي جيداً خلال ساعات الليل، كي تبدئي نهارك بنشاط وحيويّة، ما يسهّل عليك اتخاذ أي قرارات مهمّة في اليوم التالي أكان في عملك أو في منزلك. كما أنّ النوم والاسترخاء يعملان على خفض مستويات التوتّر والقلق التي قد تشعرين بها خلال اليوم.





ممارسة الرياضة



الرياضة جزء مهم من حياتنا، فهي تقوّي العضلات وتساعد على التخلّص من الوزن الزائد. كما أنّ التمارين الرياضيّة، لا سيما المشي تعتبر علاجاً فعالاً للتخلّص من الضغوط التي مررت بها، فتمدّك بالنشاط الجسدي والذهني.





اعتني بنفسك



اعتني بنفسك واهتمّي بمشاعرك وأحاسيسك، ابتعدي عن الأشخاص الذين يشعرونك بالانزعاج ورافقي الصديقات المرحات واللواتي يشعرنك بالسعادة. كذلك ابحثي عن هوايات جديدة، أعطي نفسك فترة استراحة وخطّطي للسفر مع صديقاتك، فنحن بحاجة إلى الابتعاد عن الضغوط والمسؤوليات اليوميّة كل فترة لتجديد نشاطنا وحيويّتنا.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



هيا