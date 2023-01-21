لا تهدري مالك وحضري بنفسك مقشر زيت جوز الهند لبشرة شبابية

الوكيل الاخباري - يعد ظهور التجاعيد بمثابة كابوس لجميع السيدات، خاصة اللاتي يعانينها في فترة مبكرة، مما يزعجها للغاية ويهدد مظهرها الشاب. وفي حين أنه عادة ما تلجأ الكثيرات لإنفاق المئات على بعض المنتجات لمحاربة التجاعيد، إلا أنهن يغفلن عن مكون شائع وغير مكلف يمكنه حل المشكلة وتعزيز مظهرهن الشاب، وهو زيت جوز الهند.

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ولتجنب التكاليف وخطر تأذي بشرتك، نقدم لكِ وصفة مقشر طبيعية باستخدام زيت جوز الهند مضادة للتجاعيد:









المكونات

تحتاجي إلى نصف كوب زيت جوز الهند في هيئته الصلبة، و3/4 كوب من السكر بالإضافة إلى 10 قطرات من زيت عطري من اختيارك مثل اللافندر.



الطريقة



بكل بساطة، ابدئي بخفق زيت جوز الهند لمدة 10 دقائق على سرعة متوسطة، ثم أضيفي له السكر والزيت العطري مع الخفق جيداً حتى تمتزج المكونات.

والآن أصبح المقشر المضاد للتجاعيد جاهزاً، ويمكنك تخزينه في وعاء ذي غطاء.



كيفية الاستخدام



بعد إعداد بشرتك أولاً من خلال استخدام غسول مناسب يتبعه حمام بخار، طبقي المقشر مرة أو مرتين في الأسبوع على كل بشرة وجهك وعنقك وخط الفك مع التدليك برفق في حركات دائرية لمدة 3-5 دقائق، قبل غسله بماء فاتر ثم ماء بارد لغلق المسام، ولا تنسي خطوة المرطب لاحقاً.

هذا ويوصى بتطبيق جزء صغير من المقشر على يدك قبل الاستخدام لاختبار إذا ما كنتِ تعانين حساسية بأي شكل من الأشكال، وهذه خطوة يجب اتباعها عند استخدام أي وصفة حتى إذا كانت طبيعية 100 %.



مزايا المقشر



بجانب كونه طبيعياً وخالياً من الإضافات الكيميائية وغيره من مواد غير معروفة قد تضر بشرتك، يتميز مقشر جوز الهند بفعاليته الرائعة في التخلص من الجلد الميت والشوائب جنباً إلى جنب مع تعزيز ملمس البشرة ونعومتها ومكافحة ظهور التجاعيد، بما في ذلك الخطوط الرفيعة.

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زهرة الخليج