لتفادي مشاكل البشرة.. قواعد أساسية عليكِ اتباعها عند استخدام غسول الوجه

الوكيل الاخباري - يعد الغسول خطوة أولى وأساسية في روتين العناية بالبشرة، وعلى الرغم من بساطتها، فإن تجاوز هذه الخطوة أو تنفيذها بطريقة غير سليمة يعود بنتائج سلبية على البشرة.



لذلك، نوضح لكِ في ما يلي قواعد أساسية لاستخدام الغسول، عليكِ اتباعها لتفادي مشاكل البشرة:



اختيار النوع المناسب



أول قاعدة هي اختيار غسول يناسب نوع بشرتك، بحيث تكون مكوناته مناسبة أيضاً حتى لا تعاني بشرتك مشاكل، ولتضمني حصولها على العناية الصحيحة.



فعلى سبيل المثال، اختاري غسولاً بتركيبة خالية من الزيوت، ويركز على التحكم في لمعان ودهون البشرة الزائدة، دون التسبب في انسداد المسام، وإذا كانت بشرتك جافة؛ فعادة يُنصح بغسول يحتوي على غلسرين ومكونات تعمل على ترطيب البشرة وتغذيتها.



تجنبي الماء الساخن



هناك اعتقاد خاطئ بأن غسل البشرة بماء ساخن يعزز تنظيفها، إلا أن هذه الخطوة يمكن أن تسبب جفاف البشرة، وتؤدي لأكثر من مشكلة؛ لذا التزمي الماء الفاتر أثناء غسل وجهك.







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مرتان في اليوم



لا يقتصر دور الغسول على الصباح فقط أو استخدامه مرة واحدة في اليوم، إذ من الضروري استخدامه مرتين في اليوم، وهذه خطوة يوصي بها الخبراء للتخلص من جميع الشوائب والبكتيريا على مدار اليوم؛ لذا احرصي على استخدامه مرة صباحاً، وأخرى قبل النوم.



مزيل المكياج أولاً



الاعتماد على إزالة المكياج أثناء غسله فقط من أبرز الأخطاء الشائعة، إذ ينبغي أولاً استخدام مزيل المكياج، ثم تنظيف البشرة بالغسول للتخلص من أي شوائب متبقية، وتنظيف البشرة بعمق ولطف.



قاعدة الـ60 ثانية



تشكل مدة استخدام الغسول فارقاً في فاعليته، وعادة يميل معظم الأشخاص إلى غسل وجوههم لمدة 15-20 ثانية كحد أقصى، بينما ينصح الخبراء باستخدام الغسول على مدار 60 ثانية، لضمان فاعليته في تنظيف البشرة، من خلال اتباع حركة التدليك بلطف بأطراف الأصابع.

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