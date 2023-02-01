الأربعاء 01-02-2023
الوكيل الاخباري

السياحة: منح رخص لــ 40 دليلا بلغات نادرة ومطلوبة

رئيس موريتانيا يشيد بالدور الإيراني في مكافحة الإرهاب

لبنان‬ يخفض قيمة الليرة 90% مقابل الدولار ويعتمد سعر صرف جديد

اتفاقية للتحول الكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني في الغذاء والدواء

التعامل مع 1082 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

العراق.. تسريب وثيقة رسمية تتضمن توجيها بمنع تسريب أي وثيقة رسمية

نمو حوالات المغتربين الأردنيين 1.5% في 2022

تمديد إعفاء الأطباء من غرامات الرسوم حتى نهاية شباط الحالي

السعودية.. اعلان من وزارة الحج والعمرة للراغبين بأداء المناسك هذا العام

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى

الأربعاء، 01-02-2023 10:51 ص

لجمالك.. تعرفي إلى طرق استخدام كبسولات فيتامين (E)

3684246-1399427351


الوكيل الاخباري - تدخل الفيتامينات بقوة في عالم الجمال والعناية بالبشرة والشعر، وتأتي بين المكونات الأساسية في العديد من المستحضرات، خاصة فيتامين (E).

وبجانب استخدام منتجاته، يمكن الاستفادة من كبسولات فيتامين (E) نفسها.. في ما يلي نقدم أكثر من طريقة لاستخدام كبسولات فيتامين (E) لجمالك:

لإطالة الأظافر

تواجه الكثيرات مشكلة ضعف الاظافر وعدم الاستمتاع بطولها نتيجة عدة عوامل، لكن يمكن بكل بساطة استخدام زيت كبسولة فيتامين (E) للعناية بالأظافر وإطالتها، وذلك من خلال تدليك الزيت على الاظافر والجلد المحيط بلطف، خاصة قبل النوم.

اضافة اعلان

 

 



لترطيب البشرة

يتميز هذا الفيتامين بخصائص مرطبة، وللاستفادة من الكبسولة، يمكن مزج بضع قطرات من الزيت مع قطرة من الكريم الليلي المعتاد، وتطبيقه على وجه مغسول مسبقاً قبل 30 دقيقة من النوم على الأقل، للتأكد من تشربه كفاية في البشرة.

 
لتعزيز نمو الشعر

فيتامين (E) مفيد جداً للشعر، ويمكنه تعزيز نموه وكثافته، وليس عليكِ سوى مزج زيت الكبسولة بزيت شعرك المعتاد والتدليك برفق، وتركه 2-3 ساعات قبل غسله بالشامبو والماء الدافئ.

يمكنك تطبيق الطريقة مرتين في الأسبوع، وستلاحظين النتيجة في غضون 2-3 غسلات فقط.

لمقاومة التجاعيد

فيتامين (E) رائع في تجديد شباب البشرة ومقاومة التجاعيد والخطوط الرفيعة، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمعززة من الدورة الدموية، والتي تحسن بنية البشرة نفسها، وتجعلها مشدودة ومشرقة. ويمكنك بكل بساطة استخلاص زيت الكبسولة، واستخدامه ككريم مقاوم للتجاعيد.

للحماية من حروق الشمس

يساعد فيتامين (E) في الحماية من حروق الشمس، مع ترطيب البشرة وعلاج جفافها وتقشرها، ويمكن استخدام الكبسولة من خلال مزج زيتها مع كريم ملطف.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


زهرة الخليج 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
زبدة المانجو 1

للعناية بجمالك.. تعرفي إلى فوائد زبدة المانغو

789خ

انتبهي.. عوامل تؤدي إلى ظهور الرؤوس السوداء في وجهك

67138

أخطاء جمالية متكررة.. ترتكبها النساء

Lips-Filler

بينها الابتعاد عن التوتر.. نصائح لإطالة عمر "فيلر الشفاه"

7071796-585989792

تعلمي كيفية تطبيق تقنية البيكينج خطوة بخطوة

كريم-تقشير-الوجه

المقشّر الكيميائي.. طبيعته وكيفية استخدامه وفقاً لنوع بشرتكِ

أخبار متعلقة
bb2ea824bca288d3aff1484bbd552244281e77ef

10 نصائح جمال لم تعرفيها من قبل!

205715

قشر الجريب فروت لشعر قوي وخالٍ من القشرة

عهخ

8 فوائد للحبق رقيق الأزهار على البشرة والشعر وكيفيّة استخدامه

خهخه

5 فوائد للزنجبيل للبشرة والشعر والطرق الصحيحة لاستعماله

17521

3 طرق لاستخدام جل الصبار بعد الاستحمام

غاعهعخ

الأمبولات في روتين العناية بالبشرة