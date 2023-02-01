لجمالك.. تعرفي إلى طرق استخدام كبسولات فيتامين (E)

الوكيل الاخباري - تدخل الفيتامينات بقوة في عالم الجمال والعناية بالبشرة والشعر، وتأتي بين المكونات الأساسية في العديد من المستحضرات، خاصة فيتامين (E).



وبجانب استخدام منتجاته، يمكن الاستفادة من كبسولات فيتامين (E) نفسها.. في ما يلي نقدم أكثر من طريقة لاستخدام كبسولات فيتامين (E) لجمالك:



لإطالة الأظافر



تواجه الكثيرات مشكلة ضعف الاظافر وعدم الاستمتاع بطولها نتيجة عدة عوامل، لكن يمكن بكل بساطة استخدام زيت كبسولة فيتامين (E) للعناية بالأظافر وإطالتها، وذلك من خلال تدليك الزيت على الاظافر والجلد المحيط بلطف، خاصة قبل النوم.



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لترطيب البشرة



يتميز هذا الفيتامين بخصائص مرطبة، وللاستفادة من الكبسولة، يمكن مزج بضع قطرات من الزيت مع قطرة من الكريم الليلي المعتاد، وتطبيقه على وجه مغسول مسبقاً قبل 30 دقيقة من النوم على الأقل، للتأكد من تشربه كفاية في البشرة.





لتعزيز نمو الشعر



فيتامين (E) مفيد جداً للشعر، ويمكنه تعزيز نموه وكثافته، وليس عليكِ سوى مزج زيت الكبسولة بزيت شعرك المعتاد والتدليك برفق، وتركه 2-3 ساعات قبل غسله بالشامبو والماء الدافئ.



يمكنك تطبيق الطريقة مرتين في الأسبوع، وستلاحظين النتيجة في غضون 2-3 غسلات فقط.



لمقاومة التجاعيد



فيتامين (E) رائع في تجديد شباب البشرة ومقاومة التجاعيد والخطوط الرفيعة، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمعززة من الدورة الدموية، والتي تحسن بنية البشرة نفسها، وتجعلها مشدودة ومشرقة. ويمكنك بكل بساطة استخلاص زيت الكبسولة، واستخدامه ككريم مقاوم للتجاعيد.



للحماية من حروق الشمس



يساعد فيتامين (E) في الحماية من حروق الشمس، مع ترطيب البشرة وعلاج جفافها وتقشرها، ويمكن استخدام الكبسولة من خلال مزج زيتها مع كريم ملطف.

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