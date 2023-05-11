لجمالك ... فوائد عسل السدر الغير متوقعة!

الوكيل الاخباري - يعتبر عسل السدر من أجود أنواع العسل في العالم، بتم استخراجه من رحيق شجرة السدر التي تحتوي على أزهار صغيرة جداً خضراء أو صفراء تنمو في مجموعات صغيرة. وعلى عكس العديد من أنواع العسل الأخرى يتم حصاد عسل السدر فقط في فصل الشتاء باستخدام الطرق التقليدية والعمل اليدوي.



فوائد عسل السدر

يزداد الطلب على عسل السدر في جميع أنحاء العالم بسبب فوائده الصحية العديدة. فيما يلي بعض منهم:

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يقوي جهاز المناعة

عسل السدر مليء بالعديد من العناصر الغذائية مثل الحديد والبروتين والكالسيوم والمغنيسيوم. كما أن لها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة مثل الفلافونويد ، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة بشكل طبيعي.



يخفف آلام الحلق والسعال وأعراض الأنفلونزا

نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات ، يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض البرد والإنفلونزا.



يساعد في علاج مشاكل البشرة

خصائص عسل السدر المضادة للأكسدة تجعل البشرة أكثر صحة عند استخدامه موضعيًا. تساعد طبيعته كمضاد حيوي في التخفيف من التهابات الجلد وأضرار أشعة الشمس وحب الشباب وعلامات الشيخوخة.



يعالج الالتهابات

تساعد خصائصه المضادة للفطريات على منع تكوين الالتهابات على الجروح ، كما تساعد خصائصه المضادة للبكتيريا على محاربة البكتيريا.



يساعد في حل مشاكل الجهاز الهضمي

لعسل السدر خصائص بروبيوتيك وهو مفيد لصحة القناة الهضمية ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي وقوته.



يمكن أن يشفي من حالات السرطان مثل سرطان العظام والمعدة. يقلل عسل السدر من الالتهابات المزمنة ويزيد من المناعة. كما أنه غني بمركبات الفلافونويد التي تساهم في الخصائص المضادة للسرطان.

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