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الثلاثاء، 28-05-2024 12:34 م

لصاحبات القوام الممتلئ.. هكذا تختارين الفستان المناسب لإبراز جمالك

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الوكيل الإخباري - تواجه المرأة صاحبة الأرداف العريضة صعوبة في اختيار الفستان المناسب لقوامها بسبب شكل أفخاذها.

حرف A
وأوضحت مجلة "Jolie" أن المرأة صاحبة الأرداف العريضة يناسبها الفستان على شكل حرف A، والذي يمتاز بقصة ضيقة في الجزء العلوي من الجسم، ثم تأخذ في الاتساع بالاتجاه إلى أسفل، حيث تعمل هذه القصة على إخفاء الأرداف العريضة.

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وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن أيضاً ارتداء فستان ذي قصة واسعة مع تسليط الضوء على الوسط بواسطة حزام، ما يعمل على صرف النظر عن الأرداف العريضة.


خامة انسيابية
كما أكدت المجلة أهمية أن يكون الفستان ذا خامة انسيابية كالشيفون أو الحرير، حيث تنسدل هذه الخامات على الأرداف بانسيابية ونعومة، على نحو لا يجعلها واضحة للعيان.


ومن المهم أيضاً أن يكتسي الفستان بلون محايد وهادئ مثل الأسود أو الأزرق الداكن، مع الابتعاد عن الطبعات كبيرة الحجم والكرانيش في الجزء السفلي من الجسم، نظراً لأن هذه التفاصيل تسلط الضوء على الأرداف العريضة.
ولإطلالة أكثر رشاقة، ينبغي تنسيق الفستان مع حذاء ذي كعب عال، حيث إنه يعمل على إطالة السيقان، ومن ثم يبدو القوام أكثر نحافة.

 

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