لكِ ... البكاء قبل النوم اضراره لا تصدق!

الوكيل الاخباري - البكاء أمر شائع ، ويمكن أن ينجم عن العديد من المشاعر المختلة لهذا وجد الباحثون أن البكاء يمكن أن يفيد جسمك وعقلك لكن له الكثير من الاضرار التي يجب تجنبها. تعرفي إلى أضرار البكاء قبل النوم.



ماذا يحدث عند البكاء قبل النوم؟

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وجدت دراسة حديثة أن البكاء قبل النوم له علاقة بالموت فقد ثبت أن البكاء قبل النوم قد يسبب الوفاة لأنه يسبب زيادة ملحوظة في ضربات القلب مما يعطل وظيفة القلب فيؤدي إلى التوقف المفاجئ وهو ما يعرف بالسكتة القلبية المؤدية الى الموت.



ما هي الآثار الجانبية للبكاء قبل النوم؟



عند البكاء بقوة كافية ، سيصاب الكثير من الناس بما يلي: سيلان الأنف. عيون حمراء كالدم. انتفاخ حول العينين وانتفاخ عام في الوجه.



أيضاً الإصابة بهذه الأنواع الثلاثة للصداع التي يمكن أن يسببها البكاء: صداع بالرأس عند المقدمة، صداع الجيوب الأنفية والميغران او الصداع الشديد.









لماذا يصعب النوم بعد البكاء؟



قد يؤدي البكاء الشديد إلى فرط التنفس ، مما قد يقلل من كمية الأكسجين في الدماغ. هذا من شأنه أن يقودك إلى عدم الشعور بالنعاس.



ماذا تفعلين بعد البكاء؟



5 أشياء يجب عليك فعلها بعد البكاء الشديد:



اشربي كوبًا كاملاً من الماء



ضعي بعض الثلج تحت عينيك.



أعطي نفسك بعض الحلويات.



شاهدي فيلماً يعجبك.



اكتشفي ذاتك والأمور التي تحبينها.



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