للبشرة الدهنية.. خطوات للحفاظ عليها بعيداً عن الزهم

الوكيل الاخباري - تعد منطقة الـ«تي زون T Zone» من أكثر المشاكل التي تواجه صاحبات البشرة الدهنية أو المختلطة، حيث يتفاجأن بخروج الزيت من هذه المنطقة بعد غضون ساعتين أو أقل من تطبيق المكياج.

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لحسن الحظ، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها أو الانتباه إليها من أجل مساعدة الغدد الدهنية على إنتاج كمية أقل من الزهم، وتشمل هذه تغيير عاداتكِ، وإضافة منتجات محددة للعناية بالبشرة إلى روتينكِ، وإزالة الزيت مؤقتاً.



إليك كيفية الحفاظ على منطقة T خالية من الزيت:









1. النياسيناميد

من المحتمل أنك سمعتي عن «النياسيناميد» وهو مكون العناية بالبشرة الذي يقسم به العديد من محبي عالم الجمال، بجانب خصائصه التي تساعد على إشراق البشرة والحد من حب الشباب، فهو أيضاً يساعد على التقليل من إفراز الدهون والزيوت على البشرة.

نظرا لأن منطقة T الدهنية تميل إلى المسام الكبيرة، فإن النياسيناميد رائع أيضاً في استهداف المسام والرؤوس السوداء، والحفاظ على توازن البشرة، بالإضافة إلى تقليل حجم المسام.



2.لا تتخطي ترطيب بشرتك

عادة ما تلجأ صاحبات البشرة الدهنية، إلى تخطي الترطيب، لأنهن يعتقدن أن بشرتهن مرطبة بشكل طبيعي بسبب الزيوت، لكن هذا اعتقاد خطأ، فجميع أنواع البشرة تحتاج إلى ترطيب، حتى إذا كانت دهنية.



عدم ترطيب البشرة الدهنية غالباً ما يؤدي إلى المزيد من إنتاج الزيت، نظراً لأن الغدد الدهنية لديها القدرة على الشعور بأن الجلد أكثر جفافاً، وتبدأ في التعويض الزائد وإنتاج المزيد من الزيوت، لذلك تأكدي من استخدام مرطب خفيف متوازن وتجنبي المنتجات التي تكسر حاجز الجلد، مما يسبب الجفاف والتهيج.



3. المنتجات الخالية من الزيت وخفيفة الوزن

للعناية بمنطقة T الدهنية، تأكدي من اختيار منتجات العناية بالبشرة التي لن تسد مسامكِ. بشكل عام المنتجات خفيفة الوزن أفضل لصاحبات البشرة الدهنية، لأنها أقل عرضة للجلوس على الجلد وتؤدي إلى المزيد من إنتاج الزيت أو انسداد المسام.



4.حمض الساليسيليك جزء من روتينك

بصرف النظر عن النياسيناميد، حمض الساليسيليك هو عنصر آخر للعناية بالبشرة لأصحاب منطقة T الدهنية، فهو حمض بيتا هيدروكسي «محب للدهون»، مما يعني أنه ينجذب إلى الزيت الزائد ويساعد على تحطيمه، وكمكافأة إضافية، فهو مضاد للالتهابات ويمكنه اختراق المسام لإخراج أي حطام، مما يجعله مكوناً رائعاً لاستهداف الأتربة والحطام داخل المسام.



5.التقشير

نظرا لأن منطقة T الدهنية يمكن أن تؤدي إلى انسداد المسام، فإن تقشير بشرتكِ للقضاء على أي تراكم لها أمر بالغ الأهمية لهذا النوع من البشرة. وتعد المقشرات الكيميائية خياراً ممتازاً لأي نوع من أنواع البشرة، خاصة لأولئك الذين يلاحظون زيادة في إنتاج الزهم.

استخدمي مقشر كيميائي لمحاربة الزيت وحب الشباب من مستوى أعمق في الجلد، بينما ستكون أحماض ألفا هيدروكسي مثل الساليسيليك واللاكتيك والجليكوليك، أكثر فعالية.



6. قناع الطين

يجب على الذين لديهم بشرة دهنية، دمج قناع طيني في روتينهم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، حيث تمتص أقنعة الطين أيضاً الزيوت الزائدة، بالإضافة إلى تقليل لمعان السطح والمساعدة على تقليل المسام المسدودة.



يجب أن تبقى معظم الأقنعة الطينية على بشرتكِ حتى تجف تماماً، والتي تستغرق عادة ما بين 15 و20 دقيقة، ولكن وقتها يختلف اعتماداً على مدى سماكة الطبقة التي تضعينها.



7. تناول المزيد من الفواكه والخضروات

ليس سراً أن نظامنا الغذائي يؤثر في صحتنا العامة، بما في ذلك البشرة، ولأن ما نأكله يؤثر في كمية الزهم والدهون التي تنتجها الغدد الدهنية، عليكِ الانتباه لما تتناولين على مدار اليوم. لذلك حاولي التقليل من كميات اللحوم ومنتجات الألبان، واعتمدي على الخضروات والفواكه.

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