للمرأة الثلاثينية.. حاربي الخطوط والتجاعيد مع هذا الروتين الليلي للبشرة

الوكيل الاخباري - مع دخولكِ في العقد الثالث من العمر، تلاحظين بعض التغييرات في البشرة، من الجفاف والهالات السوداء إلى الخطوط الدقيقة ولون البشرة غير المتساوي، وهذه كلها علامات مزعجة لا يرغب أحد في رؤيتها.

لذا تحتاج بشرتكِ إلى عناية إضافية، وهذا يعني ضرورة تطوير روتين بشرة مناسب لعمركِ.

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في هذا العمر، تحتاجين إلى تقييم عملية الإصلاح الطبيعية للبشرة في الليل، مع التأكد أن تجاهلها يمكن أن يسبب ضرراً شديداً لبشرتكِ. إعلمي أن في الليل تنتقل بشرتكِ من وضع الحماية إلى وضع الإصلاح، لذلك يعد هذا الوقت الأفضل لتطبيق روتين الجمال الليلي.



6 خطوات للعناية ببشرتك قبل الذهاب إلى الفراش:

1 . إزالة المكياج



قبل الذهاب إلى الفراش، من المهم إزالة كل المكياج الذي تضعينه على وجهكِ. إذا لم تفعلي ذلك، فقد يعيق عملية التقشير الطبيعية ويسبب تلف الجلد أثناء الليل.

تصلح بشرتكِ نفسها في الليل، وعندما تنامين وتتركين المكياج، فإنه يمنع عملية الإصلاح، لذلك دعي بشرتكِ تتنفس بشكل صحيح عن طريق غسل وجهك بمنظف أو ماء.





2 . التنظيف المزدوج



بعد إزالة مكياجك، يحين الوقت لاختيار منظف مناسب لنوع بشرتكِ. إزالة المكياج لوحده لا يكفي فهذه المرحلة تدور حول التنظيف المزدوج. من المهم هنا استخدام المنظف للتخلص من جميع الأوساخ والزيوت الزائدة والشوائب التي تراكمت على بشرتكِ خلال النهار ويمكن أن تؤدي إلى انسداد المسام.

3 . التونر



الخطوة التالية في روتين العناية بالبشرة الليلي هي التونر! هذه الخطوة مهمة للغاية لترطيب بشرتكِ، ضعيه باستخدام كرة قطنية واتركيه يمتص في الجلد قبل الانتقال إلى الخطوة التالية .









4 . المصل



الأمصال هي إضافة ممتازة إلى روتينكِ الليلي للعناية بالبشرة، أفضل جزء هو أن هناك العديد من أنواع الأمصال المختلفة المصممة لتلبية احتياجات محددة والتي تم إنشاؤها باستخدام مكونات فريدة من نوعها، يمكنك اختيار المصل الأنسب لمشاكل الجلد التي قد تواجهينها.





5 . كريم العين



لا يمكنكِ تحمل نسيان منطقة العين الحساسة، يمكن للحركة المستمرة للعيون تسريع عملية التجاعيد والخطوط، لذلك تحتاجين إلى الاعتناء بالمنطقة الحساسة، يمكن أن يساعدك كريم العين على تأخير علامات الشيخوخة، وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة، والحفاظ على مرونة جلد الجفن.

6 . مرطب أو كريم ليلي



كلما تقدمت في السن، زادت صعوبة الحفاظ على رطوبة البشرة، وبالتالي، فأنتِ بحاجة إلى مرطب يحتوي على نسيج خفيف ولا يترك بقايا لزجة، وستضمن هذه الخطوة الأخيرة من روتين العناية بالبشرة الليلي أن تصبح بشرتك ناعمة في الصباح .

لا تنسي أنه مع تقدمك في العمر، تحتاج بشرتكِ إلى مزيد من الرعاية والاهتمام، لذا اتبعي روتين العناية بالبشرة الليلي هذا للتأكد من بقاء بشرتك صحية.

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