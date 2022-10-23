لماذا تحتاجين لإضافة خلاط مكياج إلى جمالك؟

الوكيل الإخباري - على الرغم من أن خلاطات المكياج ليست نوعاً جديداً في أدوات التجميل، إلا أنها لا تزال مفهوماً جديداً للعديد من النساء.

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ما هو خلاط المكياج ولماذا نستخدمه؟

إسفنجة المكياج، والمعروفة أيضاً باسم خلاط المكياج أو خلاط التجميل، هي إسفنجة ناعمة مخصصة لتطبيق مستحضرات التجميل السائلة والكريمية.



فوائد استخدام خلاط المكياج



فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلنا نحب استخدام إسفنجة المكياج:



متعددة الأغراض والاستخدامات



بشكل عام، يتم تسويق خلاطات المكياج لاستخدام كريم الأساس. بصرف النظر عن كريم الأساس، يمكن أيضاً استخدام خلاطات المكياج للكونسيلر، ووضع البودرة ، والكونتور، وحتى وضع مستحضرات العناية بالبشرة!



وهذا يمكن أن يجعلها جذابة بشكل خاص للمبتدئات في وضع المكياج، حيث يمكن استخدامها بدلاً من عدد من الفرش.



تعد خلاطات المكياج صديقة للمبتدئين - ليس فقط لأنها متعددة الاستخدامات، ولكن أيضاً لأنها مضمونة، ولا تحتاج إلى الكثير من الممارسة لتحقيق لمسة نهائية خالية من العيوب.



مثالية لجميع أنواع البشرة



إذا كانت بشرتك جافة، أو حتى إذا كان لديك بشرة عادية، فقد تشعرين أن كريم الأساس متكتل جداً على بشرتك. ومع ذلك، قد لا يكون كريم الأساس هو السبب، بل هو طريقة تطبيقك. بينما تسحب معظم الفرشاة المنتج عبر الجلد، فإن خلاطات المكياج تدفع المكياج برفق للحصول على مظهر أكثر نعومة.



مظهر طبيعي لا تشوبه شائبة



بينما يمكن أن تؤدي الفرشاة غالباً إلى ظهور خطوط وبقع وتكتل، يساعد الملمس الإسفنجي لخلاط المكياج على امتصاص أي منتج زائد، مما يسهل عليك مزج مكياجك. والأفضل من ذلك، أن الخلاط الرطب سيساعد على منح البشرة لمسة نهائية ندية وخالية من التكتل في غضون ثوانٍ.



سهلة التنظيف



إذا سئمت من غسل مجموعة أخرى من فراشي المكياج كل أسبوع لكريم الأساس وحده، فلدينا أخبار سارة:

خلاطات المكياج سهلة التنظيف!



اغمري الإسفنجة في ماء بارد، وافركيها بالصابون مع الحرص على التركيز على المناطق الأكثر تلطيخاً. ضعي الإسفنجة تحت الماء الجاري واضغطي عليها جيداً حتى يصبح الماء نقياً ولم تعد الإسفنجة تنتج رغوة عند شطفها.



اضغطي برفق على الإسفنجة على منشفة جافة واتركيها تجف في الهواء.





كيفية استخدام خلاط المكياج

قبل أن تضعي كريم الأساس المفضل لديك، إليك نصيحة احترافية: بللي إسفنجة التجميل عن طريق نقعها في الماء البارد، أو رشها ببخاخ التثبيت. عندما تكون رطبة، ستمنحك إسفنجة المكياج مظهراً ندياً شفافاً دون استخدام كل منتجك.



بعد ذلك، من المهم التأكد من أن الإسفنجة رطبة وليست مبللة. بمعنى آخر، استمري في الضغط عليها بلطف للتخلّص من الماء الزائد.



الآن بالنسبة للتطبيق، نوصي بتجنب أي حركات ثقيلة والتربيت برفق ومزج كريم الأساس على بشرتك لمنحها تغطية موحدة وخالية من العيوب ولمسة نهائية منتشرة.



للمتابعة باستخدام خافي العيوب، ما عليك سوى وضع المنتج تحت منطقة العين بإصبعك البنصر، قبل استخدام الحافة المدببة لخلاط المكياج لدمج خافي العيوب بسهولة مع الأساس الأساسي.



الآن، حان الوقت لضبط مظهرك. للقيام بذلك، اضغطي على الجزء المستدير من الإسفنجة في بودرة التثبيت قبل تنقيطها على الكونسيلر. لن يؤدي ذلك إلى تثبيت مكياجك لفترة أطول فحسب، بل سيساعد أيضاً في منع أي تلطيخ أو تجعد.

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