لماذا زيت الجوجوبا أفضل صديق لكِ؟

الوكيل الاخباري - إذا كانت بشرتكِ جافة ومتقشرة، أو تعانين ظهور حب الشباب، أو تريدين أن تبدين أصغر سناً، فهناك مكون سحري واحد يعالج كل هذه المشاكل ويقدم لكِ الفوائد، هو زيت الجوجوبا.

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تم استخراج زيت الجوجوبا من النباتات الأصلية في أميركا الشمالية، وقد وجد أنه فعّال في علاج أغلب المشاكل الجلدية، من حب الشباب إلى الصدفية وحروق الشمس، حقيقة أنه مشابه هيكلياً وكيميائياً للزهم البشري، يعني أنه يحاكي بنية جلد الإنسان.



فيما يلي 7 أسباب تجعل بشرتك تتوق إلى زيت الجوجوبا:







1 . مرطب البشرة

يعمل زيت الجوجوبا على إغلاق الجلد بحاجز وقائي لمنعه من فقدان الرطوبة، وهذا يساعد على منع الالتهابات البكتيرية وقشرة الرأس وحب الشباب من التشكل.



زيت الجوجوبا له هذا التأثير على الجلد لأنه مكون مرطب. في دراسة نشرت في المجلة الدولية لعلوم التجميل، تتمتع المرطبات بفعالية ترطيب جيدة، ونظراً لأنه فعّال كمرطب، يمكن أن يساعد الجوجوبا على إبطاء ظهور الشيخوخة والمساعدة على تلاشي الخطوط والتجاعيد.



2 . مضاد للبكتيريا

زيت الجوجوبا له خصائص مضادة للفطريات ومضادة للميكروبات، فقد وجد العلماء أنه يقتل البكتيريا التي تسبب السالمونيلا والمبيضات.



3 . حماية الشفاه

يساعد الزيت الغني بالفيتامينات والمعادن على تعزيز نعومة الشفاه، وتدليكه بلطف على الشفاه يحميها من الجفاف والتشقق.



4 . مضادات الأكسدة

زيت الجوجوبا هو مخزون لفيتامين E الذي يعمل على الجلد كمضاد للأكسدة مما يساعده على مكافحة الإجهاد التأكسدي الناجم عن التعرض للسموم والملوثات الأخرى على أساس يومي.



وجدت دراسة نشرت في مجلة المغذيات أن فيتامين E الغذائي الموجود في زيت الجوجوبا، قد يكون بمثابة واقي للضوء بمساعدة مضادات الأكسدة الأخرى، هذا يساعده على مكافحة الإجهاد التأكسدي.



5 . غير مسبب للحساسية

تسمح الطبيعة الشمعية لزيت الجوجوبا بإنشاء حاجز مهدئ على سطح الجلد، وعادة ما تكون ردود الفعل غير مزعجة والحساسية نادرة.



6 . ترطيب الشعر

زيت الجوجوبا مثالي لترطيب الشعر أيضاً، فهو يساعد على تقوية بصيلات الشعر، مما يتسبب في نمو الشعر بشكل أقوى وأكثر صحة، كما أنه يقلل من تكسر الشعر ويضيف فيتامين E في زيت الجوجوبا لمعاناً وحجماً إلى خصلات الشعر.



7 . الحماية من الأكزيما والصدفية

يحتوي زيت الجوجوبا على خصائص مضادة للالتهابات والشفاء، مما يساعد على تخفيف الجفاف والتقشر، وقد يجد الأشخاص الذين يعانون أمراض جلدية التهابية مثل الصدفية والأكزيما زيت الجوجوبا مفيداً جداً لهم.

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