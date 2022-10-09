لماذا يتساقط الشعر في فصل الخريف؟.. إليكِ طرق علاجه

الوكيل الإخباري - تساقط الشعر الموسمي (بالإنجليزية: Seasonal Hair Loss) هو أحد أنواع تساقط الشعر الذي يحدث بشكل رئيسي في فصلي الربيع والخريف، فبدلاً من فقدان العدد الطبيعي للشعر والذي يتراوح بين 50-100 شعرة يومياً، فإن تساقط الشعر يكون بأعداد أكبر، خاصةً في بداية الخريف، ولكن الخبر الجيد أن تساقط الشعر الموسمي يمكن تفاديه والتقليل من حدوثه.

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لذلك يأتي فصل الخريف بما لا تشتهيه النساء، لأن شعرهن يشارك أوراق الشجر في التساقط، ورغم اختلاف أسباب هذه المشكلة المزعجة من سيدة لأخرى، إلا أن طريقة علاجها واحدة.







أسباب تساقط الشعر في فصل الخريف

وجد علماء أن "أسباب تساقط الشعر في فصل الخريف" كان الموضوع الأكثر بحثًا على محركات جوجل في 8 دول حول العالم.



وقالت أنابيل كينجسلي، أخصائية علم الشعر، إن تساقط الشعر في أواخر الصيف وبدايات فصل الخريف، ظاهرة موسمية تحدث لعدة أسباب، أبرزها:



- التعرض المستمر لأشعة الشمس في فصل الصيف.



- نزول البحر وحمامات السباحة دون الاهتمام بتغطية الشعر.



- الاكتئاب الموسمي الذي يداهم بعض السيدات مع تغيير الفصول له تأثيرات سلبية على صحة الشعر.



- الاستحمام أكثر من مرة في فصل الصيف، للتغلب على حرارة الطقس العالية، قد يضر بصحة الشعر.



- كثرة استخدام وسائل فرد الشعر وتعريضه للحرارة العالية.





نصائح لتجنب تساقط الشعر في فصل الخريف



1- اتباع نظام غذائي صحي



يتأثر الشعر كثيرًا بالعادات الغذائية الخاطئة، لذلك يجب على السيدات أن يتبعن نظام غذائي صحي، يحتوي على الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية التي تساعد على ترطيب فروة الرأس وإعادة النعومة واللمعان للشعر، مثل الأفوكادو والسلمون والمكسرات وزيت الزيتون وبذور الشيا.



ويراعى الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه، لإمداد الشعر بالفيتامينات والمعادن وغيرها من العناصر الغذائية التي تحفزه على النمو.



2- قص الشعر

قص الشعر بانتظام لن يخلصك من الشعر التالف فقط، بل يشجع البصيلات على إعادة إنبات الشعر من جديد، وبتلك الطريقة سوف تستقبلين فصل الخريف بإطلالة جذابة.



3- تدليك فروة الرأس

يساعد تدليك فروة الرأس على تحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى البصيلات، مما يساهم في إصلاح الشعر التالف وتحفيزه على النمو.



وينصح مصففو الشعر باستخدام الزيوت الطبيعية في عملية التدليك، لإمداد فروة الرأس بالأحماض الدهنية اللازمة لترطيب الشعر وحمايته من التقصف والتلف.



وللحصول على نتائج مطلوبة، يفضل تدليك فروة الرأس مرة واحدة في الأسبوع.



4- التوقف عن العادات الخاطئة

عند ملاحظة تساقط الشعر مع تغير المناخ في فصل الخريف، يتعين على السيدات أن يتوقفن عن اتباع العادات الخاطئة التي تساهم في زيادة تساقطه، مثل تعريضه للحرارة العالية وكثرة تصفيفه وتكرار غسله بالشامبوهات والبلسم.





متى يستدعي تساقط الشعر زيارة الطبيب؟



إذا ظل شعرك يتساقط رغم التزامك بالنصائح السابقة، عليك بالذهاب إلى الطبيب المختص، لاحتمالية أن يكون هناك خللًا عضويًا هو المتسبب في هذه المشكلة، مثل تقلب الهرمونات بسبب اضطراب نشاط الغدة الدرقية أو احتياج الجسم لجرعات من المكملات الغذائية لسد نقص الفيتامينات والمعادن.