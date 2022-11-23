لماذا يوجد الجلسرين النباتي في العديد من منتجات العناية بالبشرة؟

الوكيل الإخباري - قد يبدو الجلسرين النباتي وكأنه مكون تجدينه في المطبخ، لكنه في الواقع هو أحد أكثر مكونات العناية بالبشرة شيوعاً. عندما يتعلق الأمر ببشرتك، فهو واحد من أفضل المرطبات المتوفرة للبشرة، والتي تجذب الماء وتحبسه في الجلد. إذاً ما هو الجلسرين وكيف يعمل ؟

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ما هو الجلسرين النباتي؟









أن الجلسرين عبارة عن سائل لزج له طعم حلو وعديم اللون والرائحة. يمكن اشتقاقه من المنتجات الحيوانية أو النباتات أو البترول، الجلسرين النباتي هو ببساطة النوع الذي يأتي من النباتات. (تشمل الأنواع الشائعة زيوت الصويا والنخيل وجوز الهند.) في حين أن معظم ملصقات المكونات لا تحدد نوع الجلسرين المستخدم، فإن الجلسرين النباتي أكثر شيوعاً، وهو غالباً ما يظهر في منتجات مكافحة الشيخوخة والمرطبات، الشامبو والبلسم.



ومع ذلك، إذا كنت نباتية أو تريدين التأكد من حصولك على التنوع النباتي، فابحثي عن المنتجات المصنفة على أنها نباتية. رغم ذلك مرة أخرى، لا يوجد فرق حقاً في الأنواع.





فوائد الجلسرين النباتي للبشرة



يعتبر الجلسرين النباتي مرطباً - فهو يعمل عن طريق سحب الماء إلى الجلد وإبقائه هناك، وهو أمر رائع لتحسين وظيفة حاجز الجلد وصحة الجلد بشكل عام. أنه يسحب بالفعل الرطوبة من الهواء والجلد، مما يساعد في تعزيز مستويات الترطيب . علاوة على ذلك، فإنه يضفي أيضاً ملمساً ندياً ونضراً على البشرة، مما يجعلها تبدو ممتلئة وصحية.



إذن، كيف يختلف عن المرطبات الأخرى، مثل حمض الهيالورونيك، النوع الآخر الأكثر شيوعاً؟



يتعلق الأمر بتراكيبها الكيميائية المختلفة. أن التركيب الكيميائي سيحدد في النهاية عدد جزيئات الماء التي يمكن أن تجذبها وتحتفظ بها، والتي بدورها تحدد مدى كفاءة المكون في ترطيب البشرة. يمتلك الجلسرين على وجه التحديد القدرة على الاحتفاظ ببعض جزيئات الماء في وقت واحد، ولأن الجلسرين يلتصق بقوة بنفسه، فإن جزيئات الماء هذه لا تتبخر من الجلد. (ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن حمض الهيالورونيك يمكن أن يحتفظ بالماء أكثر من الجلسرين).



كيفية استخدامه؟



الجلسرين النباتي هو عنصر منتشر لدرجة أنه يوجد بالفعل احتمال كبير أنه موجود في المرطب الحالي الذي تستخدمينه الآن، لذلك لا تدفعي نفسك بالبحث عن منتجات تحتوي على الجلسرين. مرة أخرى، من المحتمل أن يكون في أي غسول أو كريم. ومع ذلك، إذا كنت ترغبين في زيادة التأثيرات إلى الحد الأقصى، فحاولي وضع أي منتج يحتوي على الجلسرين (أو أي مرطب، لهذا الأمر) على بشرة رطبة قليلاً أو في بيئة رطبة؛ فكري في حمام مشبع بالبخار.

سيعطي هذا المكون المزيد من الماء، ما يجعله في النهاية أكثر فاعلية. أن المنتجات التي تحتوي على الجلسرين من الجيد أيضاً استخدامها جنباً إلى جنب مع المزيد من مكونات العناية بالبشرة النشطة مثل (الريتينويد) بسبب فوائد الترطيب. أن الجلسرين النباتي النقي متوفر أيضاً بسهولة على الإنترنت وأنه يمكنك بسهولة إضافة بضع القطرات إلى أي منتج للشعر أو الجلد أو الجسم لزيادة فوائد الترطيب. أو، جربي دهنه مباشرة على مناطق مثل الشفاه المتشققة أو الكعب المتشقق قبل وضع طبقة بلسم أو كريم أكثر سمكاً في الأعلى للحصول على دفعة إضافية من الترطيب.



الآثار الجانبية للجلسرين النباتي



من الممكن دائماً حدوث حساسية تجاه أي مكون، ولكن نادراً ما تحدث أي آثار جانبية من الجلسرين. بشكل عام، تتحمله جميع انواع البشرة، بما في ذلك أصحاب البشرة الحساسة.

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