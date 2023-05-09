لون طلاء أظافركِ.. هذا ما يكشفه عن شخصيتك

الوكيل الاخباري - تكشف ألوان المناكير التي نختارها لطلاء أظافرنا الكثير عنا وعن شخصياتنا، ويمكنها أيضاً إرسال رسائل عنا في بعض المواقف.

اضافة اعلان



وفي حين أن النساء يفضلن عادةً الظلال الأكثر إشراقاً والحيادية/ الطبيعية، واللون الوردي/ البنفسجي، والشفاف، والأحمر، إلا أن هناك بالطبع ألواناً أخرى، يمكنها أن تقول عنكِ بعض الأشياء.



هنا، نرصد لكِ ما يمكن أن يقوله لون المناكير المفضل عندكِ عن شخصيتك.









البرتقالي.. أنت عفوية

يمثل اللون البرتقالي الاندفاع والعفوية، لذا إن من تقوم بتطبيقه على أظافرها تريد منا أن نعرف أنها عفوية أيضاً، ويعتبر هذا اللون الظل الانتقالي المثالي، لأنه يمكن استخدامه في فصلي الصيف والخريف، كما يمكن استخدام العديد من درجاته لإعطاء لمسةٍ رومانسية وعاطفية، حيث يذكّر بالجمال المذهل لأزهار الخشخاش، التي تزين الريف الفرنسي.



الرمادي.. أنيق تماماً

بحسب خبراء الموضة، فإن اللون الرمادي يعني الأناقة، أي أنكِ وفي حال اخترته ليكون على أظافرك فكأنما تقولين للعالم أنا أنيقة.

وقد أصبحت الظلال الرمادية شائعة بشكل متزايد، ما يعني أن لديك أكثر من 50 لوناً، للاختيار من بينها.



الأحمر الدموي.. شيئان مختلفان

لا بد أنكِ تعرفين جرأة اللون الأحمر، وسره الكبير في أنه الأكثر جاذبية، إذ عادةً تُنصح النساء بوضعه على شفاههن، وتماماً فإن المناكير يتخذ هذه الصفة أيضاً، إذ يمكن أن يقول عنكِ أنكِ جذابة ورائعة، لكن على النقيض من ذلك فإن بعض الظلال منه تقول إنكِ غاضبة، لذا اختاري الدرجة المناسبة لكِ بدقة.



النيون.. تحبين لفت النظر

في حال كنتِ تضعين ألوان طلاء الأظافر الفلوريسنت، فأنتِ تريدين أن تكوني مركز الانتباه، ونجمة المكان، ويمكنكِ استخدام درجاتٍ متعددةٍ، من الأخضر الليموني إلى الوردي الزاهي، وحتى بألوان قوس قزح.



الأسود.. الشخصية الحقيقية

النساء اللاتي يخترن اللون الأسود، غالباً يكنّ فنانات وحساسات، وفي حين أنهن لسن انطوائيات، إلا أنهن حريصات على تفاصيل حياتهن، ولا يشاركنها بسهولة مع الآخرين.

وإضافةً إلى ذلك، إن وضع مانكير أسود يتطلب الكثير من الثقة، وبالنسبة لمعظم النساء اللواتي يضعنه فإن ذلك يعطيهن جمالاً ساحراً.









الأزرق.. إبداع

مثل طلاء الأظافر باللون الأسود، يشير طلاء الأظافر الأزرق أيضاً إلى الإبداع، ويمكن لعاشقات ألوان طلاء الأظافر الزرقاء تجربة الأزرق الداكن، والبحري، والأزرق المخضر، وغيرها من الدرجات الرائعة.



الوردي.. أنثوي للغاية

وبغض النظر عن اللون الوردي الزاهي المشرق والنيون، فإن اختيار درجة اللون من عائلة اللون الوردي، يرمز إلى الاسترخاء، كما يشير إلى أن لديكِ شخصيةً أنثوية وجذابة.



إذا لم تكوني متأكدة من اللون الوردي المناسب لك، فيجب أن تعلمي أن طلاء الأظافر الوردي موجود في كل مكان على "Instagram". وحتى كتابة هذه السطور، حققت #PinkNails حوالي 2.7 مليون نتيجة. مهما كان لونك - أحمر الخدود الخافت، أو البنفسجي من التسعينيات - يمكنك ضمان وجوده على منصة الشبكات الاجتماعية.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج