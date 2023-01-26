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الخميس، 26-01-2023 12:05 م

ليس للبشرة وحدها.. فوائد صحية أخرى للكولاجين

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الوكيل الاخباري - أصبح الكولاجين كلمة شعبية في عالم الجمال خلال السنوات القليلة الماضية، لكن ما الكولاجين؟ وماذا يفعل بالتحديد؟ وهل يجب أن تدرجيه في نظامك الغذائي اليومي؟ للإجابة على استفساراتكِ وشرح فوائد الكولاجين، تابعي التقرير حتى النهاية.

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ما الكولاجين؟ 


الكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة في الجسم وهو مكون مهم للأنسجة الضامة، التي يمكن تعريفها على أنها نسيج بروتيني، وتوفر أنسجة البروتين هذه الدعم الهيكلي والوظيفي. 

 


ماذا يفعل الكولاجين؟ 


الكولاجين هو بروتين موجود بشكل طبيعي في الجسم، يدعم قوة بشرتك ومرونتها، ويساعد في إعادة بناء بنية الجلد لكنه مهم للأوعية الدموية والعظام والعضلات والأربطة والجلد والأمعاء والمفاصل، لسوء الحظ فإن الكولاجين الموجود في الجسم ينهار مع تقدم العمر، وهذا يعني أنه مع تقدمك في العمر، يفشل جسمك في إنتاج المزيد من البروتين، وينخفض ببطء. 
تظهر هذه العملية من خلال التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتساقط الشعر والجلد المترهل وآلام المفاصل، بصرف النظر عن العمر، فإن بعض العادات، مثل: التدخين، والتعرض لأشعة الشمس، تضعف أيضًا إنتاج الكولاجين الطبيعي.

 


 

 


الفوائد الصحية للكولاجين 


نظراً لفشل الجسم في إنتاج المزيد من البروتين، يتناول الكثير من الأشخاص المكملات الغذائية على شكل مسحوق أو سائل أو كبسولات المفاصل. 
ويستخدم أخصائيو الرعاية الصحية المواد القائمة على الكولاجين لعلاج الجروح والحروق، علاوة على ذلك يوجد الكولاجين أيضًا في مستحضرات التجميل، مثل: المرطبات والأمصال بسبب خصائصه المرطبة، على الرغم من أن شعبية مكملات الكولاجين آخذة في الازدياد، فإن الكثير من الناس لايزالون غير مدركين لفوائده الصحية المختلفة. 


ومن الفوائد الصحية لمكملات الكولاجين ما يلي: 

 


 


1 . عظام أقوى 


مع تقدم العمر، تصبح عظامنا أضعف وأقل كثافة، وتنكسر بسهولة وتستغرق وقتًا أطول للشفاء، وتساعد مكملات الكولاجين في جعل عظامنا أقوى وأكثر كثافة عن طريق إبطاء الشيخوخة، كما أنها تمنع فقدان العظام وتحد من هشاشة العظام. 

 


2 . بشرة مشدودة ومتوهجة 


يساعد إنتاج الكولاجين الجيد في منع الشيخوخة المبكرة عن طريق الحفاظ على الخطوط الدقيقة والتجاعيد في مكانها، حيث تعمل مكملات الكولاجين على ترطيب البشرة، وتحسين مرونتها لكبار السن، ويمكن أن تمنع حب الشباب وأمراض الجلد الأخرى. 

 


3 . شعر كثيف طويل 


يعاني غالبية الرجال والنساء تساقط الشعر أو ترققه مع تقدمهم في السن، ويعاني الأشخاص الذين يتناولون مكملات الكولاجين من تحسن كبير في مشكلة تساقط الشعر. 

 


4 . أظافر قوية وصحية 


الكولاجين مكمل ممتاز لتقوية الشعر والأظافر والأسنان، ويجب أن يستهلك الأشخاص الذين يعانون من أظافر ضعيفة مكملات الكولاجين، من أجل نمو الأظافر بشكل أسرع، والحفاظ على شكل الأسنان. 

 


5 . اكتساب كتلة العضلات 


عادة تفقد كتلة العضلات مع تقدم العمر، ومن المعروف أن مكملات الكولاجين تساعد في زيادة كتلة العضلات وقوتها، من خلال ممارسة التمارين الرياضية المناسبة. 

 


المصادر الطبيعية للكولاجين 


يمكنك زيادة تناول مكملات الكولاجين عن طريق إجراء تغييرات غذائية محددة، ومن المصادر الطبيعية للكولاجين ما يلي:


· بياض البيض.


· الدجاج.


· جلد السمك.


· الفواكه الحمضية. 


· التوت.


· الطماطم.


· الأفوكادو.


· الخضار الورقي.


· الثوم.


· الخضراوات الحمراء والصفراء، مثل الفلفل الحلو. 


· البقوليات.


· الأعشاب.

 

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