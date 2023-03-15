ماذا يحدث لبشرتكِ عند تناول وجبات خفيفة مالحة قبل النوم؟

الوكيل الاخباري - ربما تستخدمين أفضل غسولٍ لوجهك، وربما تقومين بأفضل روتين عنايةٍ بالبشرة، ولا تتقاعسين عن غسل مكياجكِ والتخلص من آثاره قبل النوم، وعليه فإنكِ تعتقدين بأن بشرتكِ بأفضل حالاتها، ولكن الأمر أعقد من ذلك بكثير، إذ يتطلب الأمر بعض الخطوات الأخرى.

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وفي كثيرٍ من الأحيان تشعرين بأنكِ تقومين بكل شيءٍ بشكلِ صحيح، إلا أنه في الوقت ذاته تواجهين مشكلة في ظهور الحبوب على بشرتكِ، وإن ذلك يعني أن هناك مشكلة أخرى.



ولذلك، إذا لم تنجح علاجات الجلد الموضعية، فيوصى بالبدء في النظر في جوانب أخرى من نمطِ حياتك قد تؤثر على بشرتك، مثل المناخ أو النظام الغذائي، إذ إن الطعام يُعتبر في الواقع عاملاً بيئياً يمكن أن يؤثر على حيوية بشرتك بشكل عام.



ومن المعروف أن الوجبات الجاهزة والكربوهيدرات المعالجة بشكل مفرط غالباً تكون غنية بالزيوت ويمكن أن تتسبب في تكسير بشرتكِ، كما أنها تحتوي عادةً على كمياتِ عالية من الصوديوم أيضاً، مما قد يسبب التهاباً في جسمكِ، وعليه من الضروري تحليل الأطعمة التي يتم تناولها، خاصةً قبل النوم مباشرة.



يمكن أن تؤدي الأطعمة المالحة إلى انتفاخ الجلد







يشعر الكثير من الأشخاص بالجوع بعد العشاء لذا يلجؤون إلى تناول الوجبات الخفيفة في وقتٍ متأخر من الليل لخفض تلك الرغبة، وبالطبع ما تقومين بتناوله ووقت تناوله سيكون له تأثيرٌ على صحة بشرتكِ بشكلٍ عام، إذ يمكن أن يؤدي اختيار وجبة خفيفة مالحة من رقائق البطاطا قبل النوم مباشرة إلى انتفاخ الوجه، كما تحتوي صلصة الصويا الموجودة في السوشي على الكثير من الملح.



وقد تلاحظين أن وجهكِ منتفخ بشكل طبيعي عند الاستيقاظ لأول مرة، إذ وفي حين أنه من الطبيعي أن يحتفظ وجهكِ بالسوائل طوال الليل، فإن ما تأكلينه قبل النوم يمكن أن يعزز أيضاً انتفاخ بشرتكِ بشكل عام.



ويرجع هذا أساساً إلى الصوديوم الموجود في الملح الذي يتسبب في حمل الأوعية الدموية للمياه الزائدة، مما يؤدي إلى انتفاخها، ولن يؤدي ذلك إلى رفع ضغط الدم فحسب، بل سيكون مرئياً من الخارج.



كيف تتخلصين من تورم وجهكِ في الصباح



لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق للتخلص من تورم الوجه في الصباح، أفضلها شرب الماء، إذ إن إعادة ترطيب جسمك بعد تلك الليلة تفعل العجائب لإعادة توازن بشرتك.



كما يمكن أن يكون تدليك وجهك بأداة أو بكرة مفيداً للغاية في تحفيز التصريف الليمفاوي لأنه يساعد على إعادة تدوير السائل، وكذلك يمكن أن يقلل غسل وجهك بالماء البارد من انتفاخ الوجه لأنه يقيد تلك الأوعية الدموية.



وبالمثل، إن الحصول على كريم للعين يحتوي على الكافيين يمكن أن يساعد في تفتيح منطقة أسفل العينين، وتعزيز الدورة الدموية.

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زهرة الخليج