ماذا يحدث لجسمك عند شرب ماء الليمون؟

الوكيل الاخباري - في الآونة الأخيرة، أصبح شرب ماء الليمون أحد أكثر الطقوس المتبعة، وذلك لأن كثيرين يعتقدون أنه علاجٌ لعدد من الأمراض والحالات الصحية، من المساعدة في إنقاص الوزن إلى جعل بشرتكِ متوهجة ومشرقة.



ولمن لا تعرف هذا المشروب، هو ببساطة ماء مع عصير الليمون، لذا فإنه يعد طريقة منعشة لزيادة تناولك للماء.



ويرتبط شرب ماء الليمون بشكل ملحوظ بالنظام الغذائي القلوي، الذي يفترض أن تناول الأطعمة القلوية يمكن أن يوازن مستويات الأس الهيدروجيني لدينا، ويمنع مجموعة كاملة من الأمراض، ويوفر الحماية للجسم.



وفي حال كنتِ تتساءلين عما يفعله هذا المشروب في جسمكِ حال تناوله كل يوم، وما إذا كان بدء يومك بماء الليمون مجرد اتجاه، أو أن هناك فائدة صحية حقيقية لهذه الممارسة، تابعي القراءة.





فوائد الماء الممزوج مع الليمون



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يبقيك رطبة



قد يعاني الأشخاص المصابون بالجفاف الإمساك والدوار وأعراضاً أخرى يمكن أن تنتج عن عدم شرب كمية كافية من الماء، لذلك إن شرب الماء بالليمون يؤدي إلى دخول السوائل إلى نظامك الغذائي، وهو من أفضل الطرق لمكافحة الجفاف.



يساعدك على إنقاص الوزن



في حين أن ماء الليمون ليس حلاً سحرياً لفقدان الوزن، فإن الحفاظ على حالة ترطيب إيجابية يمكن أن يساعد على دعم ذلك الهدف، حيث إن الماء ضروري لقدرة الجسم الطبيعية على تكسير الدهون، إذ يتم تقسيم الدهون المخزنة إلى جلسرين وأحماض دهنية مجانية ليستخدمها الجسم كوقود، ودون ترطيب كافٍ، قد يواجه الجسم تحدياً في تحطيمها ما يجعل خسارة بعض الأرطال أمراً صعباً.



يساعدك على تحسين حالتك المزاجية



بالنسبة للبعض، فإن الإصابة بالجفاف مرتبطة بمزاج أسوأ، وقد يؤدي شرب ماء الليمون بدلاً من الماء العادي إلى تحفيز الناس على شرب المزيد من السوائل.





يدعم ماء الليمون نظام المناعة الصحي



يحتوي عصير ليمونة واحدة على 18 ملليغراماً من فيتامين (سي)، وهو الفيتامين الذي يساعد على الدفاع المناعي للجسم.



أضرار ماء الليمون



يسبب تآكل الأسنان



أي مشروب حمضي مثل ماء الليمون، يعتبر سبباً لتلف مينا الأسنان بمرور الوقت، وربما تصبح أسنانك أكثر حساسية أو عرضة للتجاويف.



يؤدي إلى تفاقم أعراض الارتجاع



الليمون مكونٌ حامضي بشكل طبيعي مع درجة حموضة تتراوح بين 2 و3، وهذا أمرٌ ليس جيداً لمن يعانون ارتجاع الحمض لأن الأطعمة الحمضية تسبب حرقة المعدة، ويمكن أن تهيج الحلق الملتهب بالفعل.

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