الأربعاء 15-03-2023
الوكيل الاخباري

تخفيض أسعار 300 سلعة في الاستهلاكية المدنية قبيل رمضان

الحكومة تعرض التجربة الأردنية الغذائية على رومانيا

الذهب يتقلب.. تعرف على أسعار المعدن الأصفر محليا بعد التسعيرة الثالثة

تحذير جديد بشأن الأحوال الجوية في الأردن اليوم

تطورات إصدار عفو عام يشمل جميع القضايا في الأردن

هام من الضمان للذين تم تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة عنهم

جامعة تقرر تأجيل الاقتطاعات على رواتب العاملين لشهرين

الجيش الروسي يعلن تدمير أسلحة أمريكية في أوكرانيا

بدء التشغيل التجاري لمطار عمّان المدني العام المقبل

فرنسا.. النقابات تعلن يوما إضافيا من الإضرابات

الأربعاء، 15-03-2023 02:18 م

ماذا يحدث لجسمك عند شرب ماء الليمون؟

57ac8dc7-2fb7-43ce-91da-b67d7327d59b


الوكيل الاخباري - في الآونة الأخيرة، أصبح شرب ماء الليمون أحد أكثر الطقوس المتبعة، وذلك لأن كثيرين يعتقدون أنه علاجٌ لعدد من الأمراض والحالات الصحية، من المساعدة في إنقاص الوزن إلى جعل بشرتكِ متوهجة ومشرقة.

ولمن لا تعرف هذا المشروب، هو ببساطة ماء مع عصير الليمون، لذا فإنه يعد طريقة منعشة لزيادة تناولك للماء.

ويرتبط شرب ماء الليمون بشكل ملحوظ بالنظام الغذائي القلوي، الذي يفترض أن تناول الأطعمة القلوية يمكن أن يوازن مستويات الأس الهيدروجيني لدينا، ويمنع مجموعة كاملة من الأمراض، ويوفر الحماية للجسم.

وفي حال كنتِ تتساءلين عما يفعله هذا المشروب في جسمكِ حال تناوله كل يوم، وما إذا كان بدء يومك بماء الليمون مجرد اتجاه، أو أن هناك فائدة صحية حقيقية لهذه الممارسة، تابعي القراءة.


فوائد الماء الممزوج مع الليمون

اضافة اعلان

 


 


يبقيك رطبة

قد يعاني الأشخاص المصابون بالجفاف الإمساك والدوار وأعراضاً أخرى يمكن أن تنتج عن عدم شرب كمية كافية من الماء، لذلك إن شرب الماء بالليمون يؤدي إلى دخول السوائل إلى نظامك الغذائي، وهو من أفضل الطرق لمكافحة الجفاف.

يساعدك على إنقاص الوزن

في حين أن ماء الليمون ليس حلاً سحرياً لفقدان الوزن، فإن الحفاظ على حالة ترطيب إيجابية يمكن أن يساعد على دعم ذلك الهدف، حيث إن الماء ضروري لقدرة الجسم الطبيعية على تكسير الدهون، إذ يتم تقسيم الدهون المخزنة إلى جلسرين وأحماض دهنية مجانية ليستخدمها الجسم كوقود، ودون ترطيب كافٍ، قد يواجه الجسم تحدياً في تحطيمها ما يجعل خسارة بعض الأرطال أمراً صعباً.

يساعدك على تحسين حالتك المزاجية

بالنسبة للبعض، فإن الإصابة بالجفاف مرتبطة بمزاج أسوأ، وقد يؤدي شرب ماء الليمون بدلاً من الماء العادي إلى تحفيز الناس على شرب المزيد من السوائل.


يدعم ماء الليمون نظام المناعة الصحي

يحتوي عصير ليمونة واحدة على 18 ملليغراماً من فيتامين (سي)، وهو الفيتامين الذي يساعد على الدفاع المناعي للجسم.

أضرار ماء الليمون

يسبب تآكل الأسنان

أي مشروب حمضي مثل ماء الليمون، يعتبر سبباً لتلف مينا الأسنان بمرور الوقت، وربما تصبح أسنانك أكثر حساسية أو عرضة للتجاويف.

يؤدي إلى تفاقم أعراض الارتجاع

الليمون مكونٌ حامضي بشكل طبيعي مع درجة حموضة تتراوح بين 2 و3، وهذا أمرٌ ليس جيداً لمن يعانون ارتجاع الحمض لأن الأطعمة الحمضية تسبب حرقة المعدة، ويمكن أن تهيج الحلق الملتهب بالفعل.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

زهرة الخليج

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7فهخ

الهايدرافيشل و5 معلومات يجب أن تعرفيها عن هذا العلاج الشهير

34794139-b379-489b-b78c-8e756aef4d9b

هل يمنحكِ تغيير رأس دش الحمام شعراً أكثر لمعانًا؟

سيروم-الشعر-640x525

كيفية استخدام الزيوت الباردة لعلاج بشرتكِ

b3384c86-c6c9-4c6a-bbda-9e237ac58f4a

متى يعد النوم مفرطاً.. وما تأثيره على صحتك؟

10-عادات-صباحية-عليك-إتباعها-في-العام-الجديد

الاستيقاظ المبكر سيغير حياتك صحياً.. كيف ذلك؟

رلت

اعتني بنفسك.. وجبات خفيفة ونمط صحي للحامل

أخبار متعلقة
سيروم-الشعر-640x525

كيفية استخدام الزيوت الباردة لعلاج بشرتكِ

10-عادات-صباحية-عليك-إتباعها-في-العام-الجديد

الاستيقاظ المبكر سيغير حياتك صحياً.. كيف ذلك؟

166a948f-84d3-4dc9-a293-2c3580a6654b

3 فوائد لشرب ماء الكلوروفيل لبشرتك.... تعرفي عليها

هخحخ

5 فوائد لإكليل الجبل.. تجعل شعرك صحياً ولامعاً

womaninyellow-e1408505954125

دقيقة من يومك قد تغير حياتك إلى الأبد.. اعرفي السر

1bccff2c-fd51-4841-bc1d-8d1a341e5e5a

خضروات تساعدك على موازنة الهرمونات في جسمك