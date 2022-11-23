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الأربعاء، 23-11-2022 12:33 م

ماسكات للشعر المسحوب لونه

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الوكيل الإخباري - لا يخفى على أحد الاضرار الناجمة جراء سحب لون الشعر، والمواد الكيميائية التي يتم استخدامها أثناء صبغ الشعر، لا سيما مادة الأمونيا والبيروكسيد. فهذه المواد لا يمكن أن تضر بشعرك فحسب، بل يمكنها أيضاً تجريده من الرطوبة، ما يجعل خيوطه جافة وهشة. لتفادي الأضرار الناجمة عن سحب لون الشعر، نقدم لك، أفضل ماسكات للشعر المسحوب لونه، بهدف معالجته ومنع بهتانه.

ماسكات للشعر المسحوب لونه

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عند البحث عن ماسكات للشعر المسحوب لونه، لا بدّ من البحث عن تلك التي تحتوي بتركيبتها على خصائص مرطبة، خالية من الكبريتات أو البارابين أو العطور الصناعية، ما يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة في بشرة شعرك ومنع تلفه وتكسره. تشمل المكونات فائقة الترطيب، زبدة الشيا، أو وزبدة الكاكاو، أو زيت جوز الهند، وزيت الخروع، وزيت الجوجوبا. فالرطوبة ليست هي الشيء الوحيد الذي يجب البحث عنه في ماسكات للشعر المسحوب لونه، بل يجب عليك أيضا البحث عن المكونات التي ستساعد على ترطيب شعرك وتقويته لتجنب تقصفه. أما لعلاج الشعر التالف من التلوين أو العلاجات الكيميائية، فينصح باختيار ماسك للشعر غني بالبروتين لتعزيز صحة شعرك. في ما يلي، طرق تحضير ماسكات للشعر المسحوب لونه:

ماسك زبدة الشيا للشعر المسحوب لونه

 

 المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام:


بعد مزج المكونات مع بعضها جيداً، والحصول على مزيج لين ومتجانس. وزّعيه على شعرك بالتساوي من الأطراف حتى جذوره. ثم، غطي شعرك بقبعة بلاستيكية أو منشفة ساخنة، لتعزيز توغل خصائص الماسك المرطب، وانتظري ساعة قبل شطفه بالماء الدافئ والشامبو المناسب لنوع شعرك.

ماسك زبدة الكاكاو للشعر المسحوب لونه

 

 




يعدّ هذا القناع علاجاً رائعاً للشعر المسحوب لونه، حيث يمتاز بخصائص مهمة تفيد في منع تكسره وتعزيز لمعانه.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من زبدة الكاكاو.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:


تمزج المكونات جيداً مع بعضها البعض، للحصول على قوام متجانس. يطبق على جميع خصلات الشعر بالتساوي، ويترك لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة قبل شطفه بالماء والشامبو المناسب لنوع شعرك.

نصائح قد تهمك:


تطبيق ماسكات معالجة للشعر بشكل متكرر مرتين أسبوعياً.

تجنّبي غسل الشعر بالماء الساخن.

عدم الإفراط في استخدام مجففات الشعر عالية الحرارة.

الحرص على استعمال صبغات شعر خالية من المواد الكيميائية.

استعمال الشامبو الخالي من الكبريت.

تطبيق سيروم للشعر قبل استخدام أدوات فرد الشعر.

 

 

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