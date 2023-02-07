ماسكات منزلية من الجيلاتين لعلاج مشاكل البشرة

الوكيل الاخباري - يعتبر الجيلاتين مكوناً شائعاً في العديد من أقنعة تقشير الوجه، وله فوائد رائعة لمكافحة الشيخوخة، ونفخ البشرة.



وتتضمن بعض فوائد استخدام الجيلاتين على بشرتك ما يلي:



- يساعد على تعزيز الكولاجين في البشرة، ما يمنحها مظهراً ممتلئاً وشاباً.



- يقلل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة على الجلد.



- ينظف البشرة عن طريق إزالة الأوساخ والزيوت الزائدة والخلايا الميتة الموجودة على السطح.



- يضفي على البشرة مظهراً متألقاً ومتجدداً.



إليك طرق تحضير الجيلاتين لاستخدامه في أقنعة الوجه:





الأولى:



خذي كمية صغيرة من الجيلاتين وانقعيها في الماء البارد لمدة 15 دقيقة. بعد هذه المدة، يمكنك استخدام الجيلاتين المنقوع كعنصر في ماسكات الوجه التي تصنعينها بنفسك.



الثانية:



خذي كمية قليلة من الجيلاتين واخلطيها جيداً مع الحليب، مع الحرص على أن يكون الحليب حوالي 4-5 أضعاف كمية الجيلاتين. بمجرد مزجه جيداً، اتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم استخدميه كمكون في أقنعة الوجه.





في ما يلي 5 وصفات محلية الصنع لماسك الجيلاتين للوجه:



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1. قناع الجيلاتين وزيت الزيتون والعسل للوجه: خذي ملعقة كبيرة من الجيلاتين، وأضيفي إليها القليل من الماء الدافئ، وامزجي ليصبح الجيلاتين سائلاً، ثم أضيفي كمية صغيرة من زيت الزيتون والعسل.



ضعي المزيج على وجهك وقشريه بمجرد أن يجف. يقلل هذا الماسك من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويفتح أي بقع على الوجه، ويغذي البشرة.





2. قناع الجيلاتين والجلسرين والموز للوجه: أضيفي الماء الدافئ إلى ملعقة صغيرة من الجيلاتين، بعدها أضيفي نصف ملعقة صغيرة من الجلسرين، ونصف موزة ناضجة.



اخلطي جميع المكونات معاً وضعي المزيج على وجهك، وعندما يجف أزيليه مرة واحدة. هذا الماسك مرطب ممتاز للبشرة الجافة والمصابة بالجفاف.



3. ماسك الجيلاتين والبيض للوجه: اخفقي بياض البيض، واخلطيه مع الجيلاتين، ثم طبقي المزيج على وجهك بالتساوي باستخدام الفرشاة، مع الحرص على وضع عدة طبقات من 3 إلى 5، وانتظري حتى يجف الماسك، ثم أزيليه.



يعزز هذا القناع بشرة متينة وشابة، مع إضافة رطوبة كافية، كما أنه يساعد على تقليل شعر الوجه الناعم، بما في ذلك شعر الشفة العليا.



4. قناع الجيلاتين واللبن والدقيق للوجه: خذي ملعقة صغيرة من كلٍّ من الجيلاتين والزبادي والدقيق، واخلطي المكونات جيداً. ضعي الخليط على وجهك وأزيليه بمجرد أن يجف.



يعتبر هذا الماسك ممتازاً لأنواع البشرة الدهنية، إذ يتحكم في الزيت، ويضيف الرطوبة، ويترك البشرة ناعمة وممتلئة.



5. ماسك الجيلاتين والزبدة للوجه: أضيفي القليل من الماء الدافئ إلى ملعقة صغيرة من الجيلاتين، بعدها أضيفي ملعقة صغيرة من الزبدة الطرية إلى المزيج.



ضعي العجينة على وجهك، وأزيليها بعد 30 دقيقة.



يعمل هذا القناع على تغذية البشرة بعمق، ويزيل علامات التعب والإرهاق، ويمنح انتعاشاً مميزاً للبشرة الجافة.

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