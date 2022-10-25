ماهي فوائد استخدام زيت فيتامين هـ للشعر والبشرة

الوكيل الإخباري - هل تساءلت يوماً عن فوائد فيتامين هـ للبشرة؟ تم العثور على هذه الجرعة الطبيعية والعضوية إلى حد كبير في كل منتجات العناية بالبشرة تقريباً اليوم من تقليل الهالات السوداء إلى منع علامات التمدد. لكن هل تعلمين أنه يمكنك أيضاً إضافة فيتامين هـ إلى روتين الشعر لأنه يعزز نمو الشعر؟ حسناً، دعينا نلقي نظرة على هذا المكون الرئيسي.







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فيتامين هـ للعناية بالبشرة والشعر







مزيل المكياج



هل نفدت من مزيل المكياج أو حتى المناديل المبللة؟ أخيراً، استفدي من كبسولة فيتامين هـ الموجودة في خزانتك. يزيل كل المكياج من بشرتك بشكل فعال وسلس. ببساطة قومي بفتح كبسولة فيتامين هـ واخلطي الزيت مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. اغمسي قطعة قطن في المحلول وامسحي مكياجك ونظفي مسامك في نفس الوقت.



يقلل من علامات التمدد



يستخدم زيت فيتامين E لعدة مخاوف بما في ذلك التخلص من علامات التمدد. ضعي بضع قطرات من الزيت على علامات التمدد وقومي بالتدليك بلطف بحركة دائرية لمدة خمس إلى 10 دقائق. افعلي هذا كل يوم، لمدة شهرين وستلاحظين أن علامات التمدد بدأت تتلاشى!



يعالج الهالات السوداء



هل سئمت من عيون الباندا الدائمة؟ من الفوائد السحرية الأخرى لفيتامين هـ للبشرة تقليل الهالات السوداء. يحتوي هذا المضاد للأكسدة أيضاً على خصائص مضادة للشيخوخة يمكن أن تمنع أكياس العين والانتفاخ. اصنعي قناعاً من كبسولة فيتامين هـ، وملعقتين كبيرتين من عصير البطاطس، وملعقة كبيرة من العسل، واخلطيهم جيداً. قومي بتدليك هذا المعجون على منطقة أسفل العين واغسله بعد 15 دقيقة.



يساعد على نمو الشعر



بعيداً عن البشرة. الآن كيف نستخدم فيتامين هـ لنمو الشعر؟

يشجع على إنتاج الكولاجين الذي بدوره يبني بروتين الشعر اللازم لزيادة سرعة نمو شعرك. امزجي ثلاث إلى أربع كبسولات من زيت فيتامين هـ مع ملعقتين كبيرتين من زيت الجوجوبا وقومي بتدليكه على فروة رأسك. اتركي المزيج طوال الليل قبل شطفه في الصباح بالماء البارد. يمكنك تكرار هذا الروتين مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.



يوقف تساقط الشعر



يعالج فيتامين هـ بصيلات الشعر التالفة ويقوي الجذور. لذا، إذا كنت قلقة بشأن تساقط الشعر، فهذا شيء من الماضي. يمكنك تطبيقه موضعياً أو حتى تضمين مكملات فيتامين هـ. استشري طبيبًا بشأن المكمل الذي سيعمل بشكل أفضل بالنسبة لك.



يعزز الدورة الدموية



تحدث فوائد معينة لفيتامين هـ للشعر والبشرة في نفس الوقت أيضاً. يمكنك تحفيز خلايا الجلد والشعر عن طريق تدليك وجهك وفروة رأسك بزيت فيتامين هـ. يقلل من التوتر مع تعذي نمو الشعر. بمجرد امتصاصه في بشرتك ، فإنه يقلل من جميع أنواع التهاب الجلد ويتحكم في فرط التصبغ.



اجعلي فروة الرأس أكثر صحة



يرتبط تلف فروة الرأس أيضاً بتساقط الشعر. يمكن أن يساعد فيتامين هـ في إزالة الأوساخ والزيوت الزائدة، والسماح لبصيلات شعرك بالتنفس. كما أنه أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي تساعد في ترطيب فروة الرأس الجافة. من المعروف أيضاً أنها تحافظ على مستويات الأس الهيدروجيني لديك مما يعني التخلص من قشرة الرأس!



يضيف اللمعان



كما ذكرنا سابقًا، فيتامين هـ مضاد للأكسدة. إذن، ماذا يعني ذلك لشعرك؟

الأول، أن تناوله يقوي جهاز المناعة لديك مما يساعد في استعادة لمعان شعرك الطبيعي. ثانياً، وضع الزيت على شعرك أفضل لصحته حيث يمكنه علاج جميع أنواع الظروف من التجعد والأطراف المتقصفة والهشة والتالفة

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